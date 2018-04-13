ورزشکاران غیرتمند لرستانی باعث سربلندی نظام ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در حاشیه برگزاری نماز جمعه این هفته در مصلای الغدیر خرم آباد، از ۲ ورزشکار برجسته لرستانی تجلیل کرد.

آیت الله میرعمادی با اهداء لوح تقدیر از «محمد عباسی نژاد» جودوکار لرستانی که از مسابقه با حریف اسرائیلی انصراف داده بود تجلیل کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه «محمد عباسی نژاد» پس از قرعه کشی در مسابقات و قرار گرفتن در مقابل حریف اسرائیلی، غیرتمندی و جوانمردی به خرج داد و در مقابل این ورزشکار اسرائیلی حاضر نشد، اظهار داشت: این اقدام جوان لرستانی افتخار است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه این اقدام «محمد عباسی نژاد» ثواب بسیار ارزشمندی دارد و ثواب شهدای مدافع حرم را خواهد داشت، تصریح کرد: ما هم از این اقدام ورزشکار غیرتمند و جوانمرد تشکر می کنیم و قطعا این کار «محمد عباسی نژاد» ماندگار است.

همچنین از «حسن سپهوند» ووشو کار لرستانی که مدال طلای خود را به نماینده ولی فقیه در لرستان اهداء کرده بود تجلیل شد.

آیت الله میرعمادی در این رابطه با اشاره به اینکه «حسن سپهوند» محبت کردند و مدال طلای خود را به عنوان یادگار به ما اهداء کردند، اظهار داشت: ما امروز مجددا این مدال طلا که شایسته این جوان ورزشکار غیرتمند است را دوباره به گردن «حسن سپهوند» می اندازیم و از ایشان تقدیر می کنیم.

وی با بیان اینکه این روحیه پهلوانی و جوانمردی ورزشکاران ما جای تشکر و قدردانی دارد، تصریح کرد: این ورزشکاران باعث سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.