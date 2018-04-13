ارائه خدمات امداد و نجات به ۲۰ میلیون تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح جمعه با حضور رئیس و دبیرکل جمعیت هلال احمر و نمایندگان مردم تهران در خانه ملت، پایگاه امداد و نجات کوهستان کلکچال (یادمان‌ جاویدالاثر متوسلیان) افتتاح شد.

دکتر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال‌احمر در مراسم افتتاح پایگاه امداد و نجات کوهستان در کلکچال، گفت: کار هلال احمر مشارکتی است و به تنهایی نمی‌تواند کاری را پیش ببرد.

وی با بیان اینکه ۵۵۷ پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر در سراسر کشور فعال است، افزود: پایگاه کلکچال (یادمان‌ جاویدالاثر متوسلیان)، چهارمین پایگاه امداد و نجات کوهستان در استان تهران است.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: خدمت‌رسانی بالغ بر ۲۰ میلیون شهروند تهرانی باعث افتخار است و توانمندی خوب امدادگران باعث می‌شود خدمت شایسته‌ای به مردم ارائه شود.

پیوندی با اشاره به اینکه امیدواریم سال ۹۷ سالی بی‌حادثه باشد تا جمعیت هلال‌احمر هم بیش از پیش به نقش فرهنگی اجتماعی خود بپردازد، خاطرنشان کرد: از همه امدادگران تقدیر می‌کنم و امیدوارم این تعامل و همدلی ادامه داشته باشد تا بتوانیم بیشتر و بهتر به مردم خدمت کنیم.

آموزش کمک های اولیه در پایگاه امداد و نجات کوهستان کلکچال

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: با توجه به اینکه طبق آمار درپایان هرهفته ۵۰۰ هزار نفر کوهنورد حرفه ای، نیمه حرفه ای و علاقمندان از مناطق کوهستانی استفاده می کنند، باید دراین منطقه پایگاه امداد و نجات ایجاد شود که امروز این بخش برای ارایه خدمات اولیه امداد و نجات به شکل شبانه روزی افتتاح شد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، گفت: این پایگاه امداد و نجات دارای کلاس برای آموزش های اولیه ، استراحت و خوابگاه است، به طور حتم هلال احمر همیشه در همه حوادث حضور پررنگی داشته و خدمات قابل قبولی ارایه داده است؛ بنابراین امیدواریم با تعامل مجلس و هلال احمر خدمات با کیفیت تری به مردم ارایه شود.ا

پایگاه جاویدالاثر متوسلیان‌ کلکچال، پس‌از پایگاه شیرپلا، دربند و قوچک، چهارمین پایگاه کوهستانی هلال‌احمر در استان‌ تهران است.