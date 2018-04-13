حزب الله خواهان جنگ داخلی نیست/ برخی دنبال ایجاد توطئه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در همایش «یوم الوفاء للوعد» اظهار داشت که هدف حزب‌الله از حضور در انتخابات پارلمانی لبنان، نه تسلط بر «تصمیم‌گیری بیروت» بلکه نمایندگی شیعیانی است که نسل‌هاست در لبنان زندگی می‌کنند.

دبیر کل حزب الله با استقبال از قانون نسبی انتخابات در لبنان گفت که این قانون به همه گروه‌های مردمی اجازه می ‌دهد که در انتخابات نمایندگانی داشته باشند.

وی تاکید کرد که هدف حزب ‌الله از حضور در انتخابات پارلمانی لبنان، نه تسلط بر «تصمیم‌گیری بیروت» بلکه نمایندگی شیعیانی است که نسل‌هاست در لبنان زندگی می‌کنند.

سید حسن نصرالله افزود: هیچ جریان یا حزبی نباید بیروت را در سلطه خود دربیاورد، بلکه باید همه احساس کنند که نمایندگانی دارند و این یکی از ویژگی های قانون نسبی است.

دبیر کل حزب الله خطاب به کسانی که از عرب بودن سخن می گویند گفت: آیا عرب بودن یعنی زمینه سازی برای معامله قرن و تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی؟!

وی افزود: ویژگی بیروت در دو حوزه اش این است که پایتخت لبنان است و نباید این ویژگی را از دست بدهد که همه لبنانی ها را در آغوش خود گرفته است و چکیده ای از ترکیب مردم کل لبنان است. بیروت در ادبیات، شعر و نمایشنامه های خود مسائل مختلف از جمله مسئله فلسطین را به دوش می کشد.

نصرالله تاکید کرد: شهروندان بیروت با مقاومت خود نظامیان رژیم صهیونیستی را خوار و ذلیل و مجبور به خروج از شهر خود کردند و ما باید بافت اجتماعی بیروت را حفظ کنیم و این یکی از اولویت های اصلی ما است.

وی افزود: برخی در تلاش بودند تا لبنان را در وارد جنگ داخلی کنند. حزب الله خواهان جنگ داخلی نیست و خواهان این نیست که لبنان وارد جنگهای منطقه ای شود.

دبیرکل حزب الله در ادامه با اشاره به سخنان برخی از نامزدهای حزب جریان المستقبل که بر «عربیت» بیروت تاکید می کنند، گفت: المستقبل از حد خود فراتر رفته است، آنها چه چیزی به بیروت تقدیم کرده اند که اینک از هویت عربی در مقابله با طرح فارسی و ایرانی سخن می گویند تا عصبیت را برانگیزند؟

وی افزود: اگر هویت عربی به زبان است، ما پیشنهاد می دهیم که امتحان زبان عربی بین نامزدهای لیست های مختلف برگزار شود. اگر هویت عربی به نسب است، ما آمادگی داریم در این موضوع تحقیقات شود.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: کشور نیاز به اتحاد و همدلی دارد و این مسئله از طریق تلاقی و همفکری همیشگی میان اقشار مختلف ملت لبنان به دست می آید.

سید مقاومت با تاکید بر اینکه به دنبال جنگ داخلی در لبنان نیستیم، بلکه دنبال صلح داخلی و دور ماندن از هر گونه جنگ و درگیری هستیم، افزود: کسانی که تروریست ها را به مناطق شرقی لبنان و عناصر انتحاری را به ضاحیه بیروت فرستادند به دنبال ایجاد جنگ داخلی بودند.

وی ادامه داد: در خارج همچنان برخی به دنبال برنامه ریزی برای جنگ داخلی در لبنان به شیوه طرح های ویرانگر آنها برای سوریه، عراق و یمن هستند.

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه تی ۴ سوریه گفت: این تجاوز رژیم صهیونیستی به حومه حمص عمدی و هدف از آن کشتار بود که طی ۷ سال گذشته بی سابقه بوده است.

سید حسن نصرالله ادامه داد: این مسئولان ایرانی هستند که تصمیم می گیرند در واکنش به این تجاوز رژیم صهیونیستی دست به چه اقدامی بزنند. البته صهیونیست ها باید بدانند که خطای تاریخی مرتکب شدند و با این تجاوز دست به حماقت برزگی زده اند؛ چرا که آنها خود را در مواجهه با ایران قرار داده اند.

وی خطاب به صهیونیست ها گفت: شما خود را در مواجهه مستقیم با جمهوری اسلامی ایران قرار دادید.

دبیر کل حزب الله در مورد حمله شیمیایی اخیر در سوریه گفت: همه ما استفاده از سلاح شیمیایی در هر نبردی را محکوم می کنیم؛ ولی طبق اطلاعات موثقی که به دست آورده ایم حوادث دوما در مورد استفاده از سلاح شیمیایی نمایشی است، چرا که با هر پیروزی بزرگ در سوریه نمایش های استفاده از سلاح شیمیایی نیز شروع می شود و این نمایش همانند گذشته تکراری است.

سید حسن نصرالله اظهار داشت: مدت ‌ها بود که می ‌گفتند که قصد دارند نمایشی در سوریه برپا کنند، هر بار هم که سوریه پیروزی کسب می ‌کند همین کار را می‌ کنند.

وی ادامه داد: در ادامه ترامپ شروع کرد به توئیت کردن، البته هیچ یک از تهدیدهای توئیتری ترامپ نمی ‌تواند ایران، سوریه و حزب ‌الله را بترساند.

دبیر کل حزب الله با بیان اینکه تهدیدهای ترامپ نشان می دهد که ما در مقابل صحنه جدیدی از صحنه های استکبار آمریکا قرار داریم، عنوان کرد: ترامپ می خواهد خودش را به همه جهان تحمیل کند و بعد از آن کشورها را به دنبال خواسته های خود بکشاند.

وی تاکید کرد: همه کشورهای جهان حق دارند تا نسبت به دولت غیر منسجم و آشفته آمریکا و دولتی که رئیس جمهورش شخصیتی منفعل همچون ترامپ دارد، نگرانی داشته باشند.

نصرالله تاکید کرد: تفکر تجارت، پول و معامله بر مواضع ترامپ حاکم است و سعودی حاضرند بی درنگ به دولت آمریکا پول بپردازند و ولیعهد عربستان برای این کار اعلام آمادگی کرده است.