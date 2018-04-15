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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار:

۲۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان بهار فعالیت مستمر دارند

۲۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان بهار فعالیت مستمر دارند

بهار - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار گفت: ۲۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان بهار فعالیت مستمر دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جمشیدی ظهر یکشنبه در جمع هیئات مذهبی بهار بابیان اینکه کارکرد هیئات مذهبی، تنها پرداختن به عزاداری‌ها نیست، عنوان کرد: مرور معارف و مباحث دینی و پاسخ به شبهات و ورود به فضای مجازی با امکانات موجود باید مدنظر باشد.

وی باتاکید براینکه اگر تمام نهادهای مذهبی هم جمع شوند تا زمانی که مردم و هیئت ها پای کار حاضر نشوند کاری صورت نمی‌گیرد، گفت: نقش شبکه مردمی و سازمان و ارگان ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم است.

حجت الاسلام جمشیدی عنوان کرد: امروز آسیب های اجتماعی برای همه مسئولین دغدغه شده و مباحث اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، افزایش سکونت‌های رسمی و غیر رسمی و فساد و فحشا باید بررسی شوند و هیئت‌ها باید در این زمینه ها بصورت مستمر فعال باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی در این شهرستان گفت: اگر هر کدام از هیئات، برنامه های پیشگیری خود را از دو آسیب مهم طلاق و اعتیاد عملیاتی کنند، اقدام عظیمی در این خصوص صورت خواهد گرفت و جلوی بسیاری از معضلات اجتماعی را می گیرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بهار نیز گفت: یکی از اولویت‌های هیئات مذهبی توجه به فعالیت‌های عام المنفعه است.

مهدی قربانی عنوان کرد: علاوه بر انجام فعالیت های فرهنگی مذهبی، کمک به آزاد کردن زندانیان جرائم غیر عمد، تهیه و تأمین جهیزیه دختران و مخارج عروسی، برگزاری اردوهای جهادی و کمک به محرومین مناطق مختلف شهری و روستایی و دستگیری از ایتام و مستمندان نیز می تواند از جمله فعالیتهای خداپسندانه و عام المنفعه مسئولین و اعضای هیئات مذهبی باشد.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بهار با اشاره به مناسبتهای آتی افزود: تبلیغات و فضاسازی مناسب در اعیاد، برگزاری مراسم وفات و شهادت ائمه معصومین(ع) و مناسبتهای ملی و انقلابی در برنامه قرار دارد.

کد مطلب 4271321

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