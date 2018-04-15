اصلاحیه بندهایی ازآیین نامه ماده ۲۰قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۹۶.۱۲.۲۷ به پیشنهادهای شماره ۹۶.۴۹۹۵۱.۲۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۵ وزارت نیرو و و شماره ۹۰.۲۵۹۰۷۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۶ وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در ماده (۴) عبارت «تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷» جایگزین عبارت «تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۶» می شود.

۲- متون زیر به عنوان تبصره های (۴)و (۵) به ماده (۴) الحاق می شوند:

تبصره ۴- متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده (موضوع ماده ۲ آیین نامه) را پرداخت ننموده اند، بدون شرط پرداخت ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ می توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.

تبصره ۵- سهم سود بانک های عامل موضوع جزء بند (۵) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه ۱۳۸۶.۰۵.۱۶ هئیات امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده ننموده اند، بعد از تبدیل به ریال از تاریخ ۱۳۹۱.۰۷.۳ معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می شود.