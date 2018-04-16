بازخریدسهام کنتورسازی به قیمت ٢١٠٠تومان/ اقدامات قضایی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در مراسم آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه با ابراز امیدواری نسبت به رشد مثبت بورس گفت: سال قبل بازده بازار سرمایه ٢٥ درصد بود و اندازه بازار به ٢٤٨ هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه اصلاح توقف و بازگشایی نمادها نیز صورت گرفت و اکنون ١٥نماد بسته داریم و امیدواریم بازگشایی شوند.

وی افزود: در مورد نمادهای بسته تمام اقدامات را انجام داده ایم و تلاش را نیز ادامه می دهیم. این در حالی است که باید برخی شرکتها باید تغییراتی در هیات مدیره انجام دهد.

به گفته محمدی، سهام کنتورسازی را به قیمت ٢١٠٠ تومان از سهامداران خریداری کردیم و تاکنون چهار هزار سهم خریداری شده است و افرادی که متقاضی هستند می توانند سهام خود را بفروشند.

وی ادامه داد: هم اکنون فضایی برای تعامل و فرهنگ سازی در راستای افزایش سواد مالی مردم فراهم شده و البته ورود تکنولوژی های نوین نیز بی تاثیر نبوده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: رشد خوبی در تعداد شرکتهای حاضر در نمایشگاه به چشم می خورد و البته دوره های آموزشی مناسبی نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد: در مورد سهام بانکها نیز تمام تلاش را انجام دادیم تا صورتهای مالی اصلاح شود و نماد آنها بتواند بازگشایی شود.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهوری و شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس دقایقی پیش افتتاح شد.