سبک زندگی اسلامی در جامعه ترویج داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه ضروری است، بیان کرد: ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.

وی بیان کرد: ساده زندگی کردن و حرکت در مسیر زندگی ائمه موجب خوشبختی انسان ها می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد تاکید کرد: تجمل گرایی یکی از آفت های زندگی است که موجب ایجاد مشکلات مختلف درسطح زندگی افراد جامعه می شود.

مسئولان در مسیر فراهم آوردن شرایط ازدواج آسان جوانان حرکت کنند

وی بیان کرد: مسئولان در مسیر فراهم آوردن شرایط ازدواج جوانان حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد تاکید کرد: ازدواج آسان باید در جامعه ترویج داده شود و تلاش شد که جوانان جامعه در این مسیر حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه جوانان باید ارتباط خود را با خداوند قوی تر کنند، بیان کرد: کسی که دارای ارتباط قوی با خداوند باشد در مسیر گناه و آلوده شدن به گناه قرار نمی گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد ادامه داد: جوانان باید زندگی خود را ساده و بر اساس تعالیم اسلامی و سبک زندگی اسلامی آغاز می کنند تا دچار هیچ مشکلی در زندگی نشوند.