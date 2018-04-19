به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و طی مراسمی که امروز پنجشنبه در شهرستان قصرشیرین برگزار شد، ۱۲۳۵ طرح ارتباطی در استان کرمانشاه افتتاح شد.

اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح های مذکور بیش از ۲۹۵ میلیارد تومان بوده است.

از این تعداد ۷۹۲ طرح مربوط به مخابرات منطقه کرمانشاه با اعتباری بالغ بر ۱۶۷ میلیارد تومان است که هم اکنون به دست وزیر ارتباطات به بهره برداری رسید.

افتتاح سایت های «۳G» و «۴G» و توسعه شبکه تلفن ثابت و فیبر نوری از جمله پروژه های مذکور است که با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.