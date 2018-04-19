رفع نقاط کور شبکه تلفن همراه با ایجاد ۸۰ دکل مخابراتی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به بازدید خود از روستاهای زلزله زده و ابراز تاسف از این مصیبت بزرگ مردم منطقه، گفت: مردم زلزله زده ایام سختی را گذرانده‌اند، مردم این خطه مرزدار انقلاب و نظام هستند و زحمات زیادی کشیده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اقدامات و خدمات دولت در مناطق زلزله زده، خوب بوده است، گفت: میزان و گستره این اتفاق گسترده بوده است.

آذری جهرمی در ادامه با بیان اینکه استان کرمانشاه در شاخص های زیادی بعد از زلزله پیشرفت کرده است، گفت: در بحث کمک به مردم زلزله زده، مبلغ یک میلیارد از طرف پرسنل وزارت در سراسر کشور تهیه و روانه مناطق زلزله زده شد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات گفت: در ایام نوروز، چاپ بسته های تبلیغاتی را ممنوع اعلام کردم و گفتیم که هزینه های آن را به مردم زلزله زده اختصاص یابند و با این کمک هزینه ای که جمع شده قرار است ۵۰ واحد ۶۰ متری برای زلزله زدگان ساخته و به جوانان تازه مزدوج شده منطقه اهدا شود.

آذری جهرمی در ادامه با اشاره به موضوع امهال وام‌های زلزله زدگان و مشکلاتی که در این راستا برای زلزله زدگان ایجاد شده، گفت: وامهایی که به زلزله زدگان داده می شود ۶ ماه تنفس دارد و باید این امر پیگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع فیبر نوری در نقاط مرزی استان گفت: در خصوص فیبر نوری نیز ما تجهیز بازارچه سومار به فیبر نوری را وعده داده بودیم و برای بازارچه دیگر برآوردی خواهیم کرد اگر بتوانیم در بودجه امسال گنجانده می شود اما قول نمی دهم و باید اعتبارات را بررسی کنیم، بحث مشکل نقاط کور نیز را برطرف می کنیم.

آذری جهرمی با اشاره به مشکلات ارتباطی در شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: ۵ روستا در این شهرستان ارتباطات ندارند و باید این مشکل برطرف شود و ان شاءالله تا پایان سال ۹۷ وضعیت کرمانشاه بهتر شود و از نمایندگان مردم استان کرمانشاه و استاندار به دلیل حمایت از دولت تقدیر و تشکر می کنم.

وی گفت: در خصوص پوشش ریلی هم برنامه ریزی شود تا مسیر کرمانشاه به ملایر تا شهریور تکمیل شود.

وی با اشاره به تلاش برای رفع نقاط کور شبکه تلفن همراه در استان، گفت: کل سایت های استان ۵۰۰ دکل است و استاندار ایجاد ۱۵۰ سایت دیگر برای کرمانشاه را درخواست دارند و مشکلات این حوزه با ۸۰ دکل مخابراتی در سال ۹۷ مرتفع می شود.