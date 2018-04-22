تثبیت مالکیت سازمان میراث فرهنگی بر زمین های تله کابین توچال

حسین تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر از ملاقات نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس با رییس سازمان میراث فرهنگی خبر داد و افزود: اعتقاد داریم که برای پیشبرد اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیاز به ایجاد قانون به عنوان ریل اصلی حرکت توسعه در کشور است و در این راه ارتباط و تعامل نزدیک با نمایندگان مجلس بسیار اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: این تعداد دیدارهای نمایندگان علاوه بر دیدارهایی است که در قالب فراکسیون ها ،کمیسیون ها و مجمع نمایندگان استان ها انجام شده است.

تاجیک اضافه کرد: در این دیدارها گزارش عملکرد سازمان به نمایندگان محترم ارائه می شود و آنان در جریان برنامه ها و چالش ها قرار می گیرند و این امر می تواند در حل معضلات و مشکلات پیش رو بسیار موثر باشد.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به طرح «حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی‌تاریخی و توانمندسازی ساکنان و مالکان آن‌ها» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: این طرح تاثیر بسزایی در خصوص احیاء و مرمت بافت های فرهنگی و تاریخی کشور خواهد داشت و اعتقاد داریم با تصویب نهایی آن می توان شاهد بالندگی بیش از پیش در این اماکن باشیم.

وی ادامه داد: باید ساکنان و مالکان بافت های فرهنگی و تاریخی توانمندسازی شوند، تا از این طریق شاهد پویایی بیش از پیش در این بافت ها و ابنیه موجود باشیم.

تاجیک بر حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی به عنوان یکی از شاخه های حمایت از تولید کننده ایرانی و کالای ایرانی تاکید کرد و گفت: طرحی به همین نام در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده که با تشکیل کمیته ای در سازمان پیگیر تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی آن هستیم.

وی در خصوص اقدامات انجام شده معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در استان تهران، به پیگیری و شرکت در نشست کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری در خصوص تثبیت مالکیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر زمین‌های تله‌کابین «توچال» اشاره کرد و گفت: احساس می کنم، با تعامل و همکاری همه دستگاه ها و ادارات در استان تهران می توان شاهد رشد بیش از پیش صنعت گردشگری در استان تهران باشیم و در این راه دست یکایک دلسوزان ، فرهیختگان و بخش خصوصی را می فشاریم.

تاجیک تهران را ام القرای ایران اسلامی و ویترین کشور خواند و وجود تاسیسات گردشگری مناسب و در خور شان کشورمان در تهران را سبب افزایش و جذب سرمایه گذار در این حوزه دانست.

وی در ادامه به مشکل نامناسب بودن ساختمان اداره کل میراث فرهنگی استان تهران اشاره کرده و پیگیری جهت حل این مشکل را از برنامه های آتی معاونت حقوقی،مجلس و امور استان ها دانست.