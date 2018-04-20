به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمیدرضا دهقانی نیا، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فارغ از نوع برند، تمام تبلت‌ ها و گوشی های سیم‌کارت خور که قابلیت دریافت تماس یا پیامک را دارند از اول اردیبهشت وارد طرح رجیستری می‌شوند.

این مقام مسئول افزود: انواع تبلت‌ها اعم از محصولات اپل و تبلت‌های اندرویدی سیم‌کارت خور که در دست مردم وجود دارد ولی از آنها استفاده نمی شود، تا پایان روز جمعه ۳۱ فروردین باید روشن شوند و با سیم‌ کارت صاحب دستگاه یک‌ تماس از آنها برقرار شود تا در شبکه مخابراتی ثبت شود در غیر این صورت سیستم به طور اتوماتیک دسترسی تجهیز این مشترکان را به شبکه اپراتور ها قطع می کند.

وی تصریح کرد: از ابتدای طرح رجیستری تا کنون، ۲۱۰ هزار و ۷۶۷ تجهیز در لیست سیاه رجیستری قرار گرفته‌اند و بیشترین مورد، مربوط به موبایل‌های اپل با بیش از ۱۰۸ هزار مورد و لیست تفکیک‌ شده‌ سایر برند ها عبارت از اپل ۱۰۸۵۸۸ عدد، موتورولا ۱۰۴۵۰ عدد، گوگل ۲۳۱ عدد، بلک‌بری ۹۳۳ عدد، ال‌جی ۲۰۷۵۴ عدد، نوکیا ۴۳۹۴۴ عدد، هواوی ۲۵۷۹۴ عدد و سامسونگ گلکسی اس ۹ به تعداد ۷۹ عدد بوده است.

دهقانی‌نیا ادامه داد: به تدریج مودم ها، دانگل‌ها و سایر دستگاه‌های سیم کارت خور هم به طرح‌ رجیستری اضافه خواهند شد. با واردکنندگان این دستگاه‌ها صحبت‌هایی شده و آموزش‌های اولیه به آنها داده شده است.