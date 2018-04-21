خاموشی های برق در استان زنجان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت برق، به شعار سال نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: طی سال جاری شرکت برق بر اجرای طرحهای برقرسانی در استان تأکید دارد و برنامهریزی لازم را تدوین کرده است.
وی اظهار کرد: طی سال گذشته، تعداد دو هزار و ۳۱۳ پروژه بااعتباری بالغبر ۳۹۴ میلیاردریال در حوزههای مختلف اصلاح و بهینهسازی، توسعه و احداث شبکههای توزیع برق و روشنایی معابر اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: شرکت برق استان در راستای تحقق شعار سال استقبال لازم از سرمایهگذاران را دارد.
علیزاده تأکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در حال حاضر تأمین برق ۲۱ شهر، ۱۶ بخش و ۴۶ دهستان را بر عهده دارد و بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در امر کاهش تلفات است.
وی افزود: در زمینهٔ مدیریت مصرف و تقاضا با شرایط مطلوب فاصلهداریم و در حال حاضر با رشد پنج تا هفت درصدی پیکبار مواجه هستیم که این روند قابلقبول نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه صنعت برق استان زنجان، به عنوان صنعتی موفق در کشور مطرح است، ابراز کرد: شرکت توزیع برق زنجان در راستای بهبود شاخصهای بهرهبرداری مدت زمان خاموشی ها را کاهش داده است.
