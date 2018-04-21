تولید بنزین امسال به ۱۰۵ میلیون لیتر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صادق آبادی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در یک نشست خبری با اشاره به چشم انداز کمی و کیفی تولید بنزین در کشورتا پایان امسال گفت: تا پایان امسال تولید بنزین در کشور به ١٠٥ میلیون لیتر افزایش می یابد که ٨٧ میلیون لیتر آن یورو ٤ و ٥ خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم مصرف بنزین در سال جاری ٩ درصد افزایش یابد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه درسال ٩٧ تمام پالایشگاه ها وارد فاز تعمیرات اساسی و نیمه اساسی می شود، ادامه داد: برنامه تعمیرات طوری چیده شده که تاثیر کمی در متوسط تولید بنزین خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ایجاد کیفیت در بنزین یورو ۴ تولیدی پالایشگاه‌های لاوان، بندرعباس و آبادان از طریق احداث واحد ایزومریزاسیون و با تکیه بر توانمندی داخلی است.

وی ظرفیت تولید بنزین یورو ۴ کشور را ۳۲ میلیون لیتر در روز عنوان کرد و گفت: در حال حاضر میزان تولید بنزین یورو ۴ کل کشور ۲۸ میلیون لیتر در روز است؛ این در حالی است که بنزین یورو ۴ در فاز نخست ستاره خلیج‌فارس دارای ظرفیت ۱۲ میلیون لیتر در روز است که اکنون ۱۱.۵ میلیون لیتر در روز تولید دارد.

وی ادامه داد: میزان ظرفیت تولید نفت گاز یورو ۴ در کشور ۲۸ میلیون لیتر است که عملکرد سال ۹۶ پالایشگاه‌های کشور در زمینه تولید این فرآورده، نشان از تولید ۲۶ میلیون لیتری در روز دارد.

به گفته این مقام مسئول، در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ شاهد راه‌اندازی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه بندرعباس و تکمیل و راه‌اندازی بخش‌های باقی‌مانده پالایشگاه لاوان و آبادان برای بنزین یورو ۴ هستیم؛ به این ترتیب میزان تولید بنزین یورو ۴ پالایشگاه لاوان از ۲.۵ میلیون لیتر در روز به ۳ میلیون لیتر در روز ارتقاء می‌یابد.

صادق‌آبادی از راه‌اندازی فاز ۲ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس طی روزهای آینده و پیش از آغاز نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی با حضور رئیس‌جمهوری خبر داد و تصریح کرد: پیش‌راه‌اندازی این فاز در روزهای پایانی سال ۹۶ انجام شد؛ این در حالی است که در نیمه دوم سال ۹۷ شاهد تکمیل کامل فاز ۲ ستاره خلیج‌فارس هستیم.

وی متوسط مصرف بنزین فروردین سال ۹۷ را نسبت به سال گذشته ۱۱.۳ درصد افزایش خبر داد و گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، انتظار چنین رشد مصرفی را نداشتیم. ‌ در بخش نفت و گاز نیز شاهد رشد ۱۰ درصدی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم. این در حالی است که برای سال ۹۷ رشد ۹ درصدی مصرف بنزین را پیش‌بینی کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی دقیق در سال ۹۷ تمام پالایشگاه‌های کشور وارد تعمیرات نیمه اساسی و اساسی می‌شود، ادامه داد: به این ترتیب شاهد بازسازی و نوسازی پالایشگاه‌های کشور هستیم که در نتیجه علاوه بر ارتقای سطح ایمنی، راندمان تولید را نیز بی‌تأثیر نمی‌گذارد.

صادق‌آبادی در ادامه از تکمیل ۶۵ درصدی خطوط انتقال فرآورده توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت خبر داد و اظهار داشت: زمانی که صحبت از رشد ۹ درصدی مصرف می‌شود، نباید تنها تکیه‌مان به افزایش واردات باشد، بلکه باید بخش تقاضا را با استفاده از ابزارهای مختلف مدیریت کنیم که یکی از این ابزارها متنوع‌سازی مواد سوخت است که از جمله آن می‌توان به سوخت CNG اشاره کرد.

وی درباره پروژه مجموعه پالایشگاه‌های سیراف نیز توضیح داد: ال‌سی چهار پالایشگاه این مجموعه نافذ شده و یک پالایشگاه قراردادش به طور کامل بسته شده است.

این مقام مسئول در خصوص استفاده از تجهیزات ایرانی در این پالایشگاه گفت: در مجموع بیش از ۷۰ درصد ساخت این پالایشگاه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور بوده که نتیجه ایجاد ظرفیت‌های مطلوب در زمان تحریم‌ها است. درباره تزریق سرمایه به این پروژه نیز باید گفت تاکنون ۱۲۰ میلیون یورو از محل فروش فرآورده‌ها به بخش باقی‌مانده این پروژه تزریق شده است و مابقی آن نیز از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

به گفته صادق‌آبادی، با کاهش گپ مصرف و تولید بنزین می‌توانیم در بازارهای صادراتی نقش بسیاری ایفا کنیم که یکی از ابزارهای این ایجاد گپ را می‌توان تولید خودروها با بهره‌وری بالا دانست که از جمله این خودروها می‌توان به خودروهای گازسوز نیز اشاره کرد؛ این در حالی است که اکنون در حال آتش زدن ثروت عمومی هستیم. همچنین میزان واردات بنزین کل کشور در فروردین ماه رقم ۵.۳ میلیون لیتر در روز را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر نفت در امور پالایشی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کیفیت بنزین یورو ۴ تولید شده در پالایشگاه‌های لاوان و آبادان و بندرعباس چگونه خواهد بود؟ گفت: ایجاد کیفیت در بنزین یورو ۴ تولیدی این پالایشگاه از طریق احداث واحد ایزومریزاسیون است و با بنزین خارجی (وارداتی) اختلاط نمی‌شود.