۶ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۰۶

"ای کاروان آهسته ران" عید قربان از رادیو جوان پخش می‌شود

شبکه رادیویی جوان به مناسبت فرارسیدن عید قربان ویژه برنامه‌ای با عنوان "ای کاروان آهسته ران" را پخش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "ای کاروان آهسته ران" روز یکشنبه 10 دی ماه از ساعت 9 تا 11 به سردبیری ابوالقاسم صادقی روی آنتن رادیو جوان می رود. گزارش های معنوی و ترسیم فضای شاد از مکه و مدینه، گفتگو با حجاج، قطعات شاد نمایشی، گفتگو درباره نذورات این عید بزرگ و انعکاس جشن های ازدواج از دیگر بخش های این برنامه است.

در این برنامه خوانندگانی چون مازیار عصری، امین اله رشیدی و مهرداد شهسوارزاده به صورت زنده برنامه اجرا می کنند. همچنین اطلاع سانی درباره مراکز جمع آوری قربانی و نذورات از دیگر بخش های این برنامه هستند. برنامه "ای کاروان آهسته ران" به گویندگی لاله اکبری و بازی مینو جبارزاده و اشکان هاتفی عید قربان پخش می شود.

