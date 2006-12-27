به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "ای کاروان آهسته ران" روز یکشنبه 10 دی ماه از ساعت 9 تا 11 به سردبیری ابوالقاسم صادقی روی آنتن رادیو جوان می رود. گزارش های معنوی و ترسیم فضای شاد از مکه و مدینه، گفتگو با حجاج، قطعات شاد نمایشی، گفتگو درباره نذورات این عید بزرگ و انعکاس جشن های ازدواج از دیگر بخش های این برنامه است.

در این برنامه خوانندگانی چون مازیار عصری، امین اله رشیدی و مهرداد شهسوارزاده به صورت زنده برنامه اجرا می کنند. همچنین اطلاع سانی درباره مراکز جمع آوری قربانی و نذورات از دیگر بخش های این برنامه هستند. برنامه "ای کاروان آهسته ران" به گویندگی لاله اکبری و بازی مینو جبارزاده و اشکان هاتفی عید قربان پخش می شود.