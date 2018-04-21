کمپین اصلاح سبک زندگی در استان بوشهر تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد خواجهئیان ظهر شنبه در جمع اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه سلامت و آشنایی مردم با سواد سلامت تلاشهای گستردهای صورت گرفته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: در خصوص دانش و آگاهی در رتبه اول کشوری قرار داریم که این موفقیت اتفاقی نبوده و همت مجموعه دانشگاه صورت گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر عمده فعالیتهای بسیج جامعه پزشکی در بخش درمان و بهصورت برپایی بیمارستانهای صحرایی بوده که کار بسیار ارزشمندی است.
خواجهئیان تصریح کرد: میتوان در حوزه اصلاح سبک زندگی و آموزش مفاهیم سلامت هم کمپینی تشکیل داده و از این راه آموزشهای مفیدی را به هم استانیها ارائه کنیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در حال حاضر خدمات نوین سلامت در بخشهای تغذیه، روانپزشکی، بررسی بیماریهای غیر واگیر در حال انجام است.
وی افزود: انتظار داریم بسیج جامعه پزشکی بهعنوان یک سازمان قدرتمند، سایر بسیجیان در محلات و در سازمانها را به سمت ارائه بیشتر خدمات سوق دهد زیرا سلامت جامعه تضمینکننده توسعه جامعه است.
