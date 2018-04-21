به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور، این جایگاه حاصل یک سال تلاش مجموعه اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور و مرکز سوختگیری هواپیمایی مهرآباد است.

مرتضی عابدینی، رئیس اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور، در این زمینه گفت: جایگاه پیشین با توجه به قدمت، نیازمند تعمیرات مستمر بود، بنابراین پس از دریافت مجوزهای لازم و برگزاری مراحل مناقصه پروژه جدید به مرحله اجرا رسید.

وی تاکید کرد: جایگاه جدید از این نظر که همه ادوات نقلیه و ثابت خطوط هوایی مهرآباد و یگان‌های مستقر سرویس‌دهنده در فرودگاه مهرآباد امکان تامین سوخت از این جایگاه را دارند، حائز اهمیت است.

رئیس اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور تصریح کرد: مصرف شامل ۲۳۰ خودروی بنزینی و ۲ تانکر حمل بنزین و همچنین ۲۰ خودروی گازوییلی و ۱۶ تانکر حمل گازوییل است که روزانه فروشی بالغ بر ۵ هزار لیتر بنزین و ۱۰ هزار لیتر گازوییل را به خود اختصاص داده است.

به همین منظور جایگاه‌های موقت با ظرفیت ۱۷ هزار لیتر باید پاسخگوی مجموعه باشد که با تمهیدات اندیشیده شده و استقرار کانتینر موقت برای همکاران عملیات، نظارت فروش و اجرای رسید سوخت به طور روزانه انجام شد.