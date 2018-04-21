  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۴۸

با ۱۳میلیارد ریال اعتبار؛

جایگاه عرضه سوخت مرکز سوخت‌گیری مهرآباد راه‌اندازی شد

جایگاه عرضه سوخت مرکز سوخت‌گیری مهرآباد راه‌اندازی شد

جایگاه عرضه سوخت مرکز سوخت‌گیری مهرآباد با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال در مساحت ۴۸۰ متر مربع به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور، این جایگاه حاصل یک سال تلاش مجموعه اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور و مرکز سوختگیری هواپیمایی مهرآباد است.

مرتضی عابدینی، رئیس اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور، در این زمینه گفت: جایگاه پیشین با توجه به قدمت، نیازمند تعمیرات مستمر بود، بنابراین پس از دریافت مجوزهای لازم و برگزاری مراحل مناقصه پروژه جدید به مرحله اجرا رسید.

وی تاکید کرد: جایگاه جدید از این نظر که همه ادوات نقلیه و ثابت خطوط هوایی مهرآباد و یگان‌های مستقر سرویس‌دهنده در فرودگاه مهرآباد امکان تامین سوخت از این جایگاه را دارند، حائز اهمیت است.

رئیس اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور تصریح کرد: مصرف شامل ۲۳۰ خودروی بنزینی و ۲ تانکر حمل بنزین و همچنین ۲۰ خودروی گازوییلی و ۱۶ تانکر حمل گازوییل است که روزانه فروشی بالغ بر ۵ هزار لیتر بنزین و ۱۰ هزار لیتر گازوییل را به خود اختصاص داده است.

به همین منظور جایگاه‌های موقت با ظرفیت ۱۷ هزار لیتر باید پاسخگوی مجموعه باشد که با تمهیدات اندیشیده شده و استقرار کانتینر موقت برای همکاران عملیات، نظارت فروش و اجرای رسید سوخت به طور روزانه انجام شد.

کد مطلب 4277081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها