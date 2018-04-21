سند جامع فرهنگ شناسی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر شنبه در همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل در مدرسه عالی امام خمینی برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ از منظومهای تشکیل شده که مرکب از بینشها، آداب، رفتارها، آیینها و هنرهای مشترک و نسبتاً پایدار است که به انسان و بشر اختصاص دارد.
وی ادامه داد: رشد و حرکت بشر در طول تاریخ در بستر فرهنگها بوده است. بشر مجبور به فرهنگ نیست بلکه سازنده و اصلاحگر آن است.
مدیر حوزههای علمیه عنوان کرد: فرهنگ دارای یک ملاک مطلق نیست و ما این مطلب را از طبقه بندی فرهنگها متوجه میشویم
وی با بیان اینکه طبقه بندی فرهنگها را میتوان طولی و عمودی و به صورت عام و خاص تقسیم کرد، اظهار داشت: ما میتوانیم نگاه طولی به فرهنگ داشته باشیم و از سوی دیگر نگاه عرضی نیز داشته باشیم. برای نمونه نگاهی که انسان را میتوانیم همزمان در ۱۰ طبقه فرهنگی مشاهده کنیم.
آیت الله اعرافی در این باره ادامه داد: این مسئله ما را به این موضوع متوجه میکند که فرهنگها در نسبت با یکدیگر میتوانند انجام نسبتها را داشته باشند.
تغییر فرهنگ جامعه جاهلی اعجاز پیامبر اسلام(ص) بود
وی افزود: تغییر فرهنگ کار پیچیده و دشوار است و یکی از جلوههای اعجاز پیامبر اسلام(ص) قدرت تغییر فرهنگ آن جامعه جاهلی بود.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه بر لزوم ورود فرهنگ شناسی در فقه و کلام و حدیث تأکید کرد و افزود: فرهنگ سازی باید با فقه آمیخته شود و ما میتوانیم بابی برای فقه فرهنگ در کتب فقهی و در میان هم ابواب فقهی باز کنیم که فقیهان باید به آن بپردازند.
لزوم توجه ویژه به فرهنگ شناسی در طرح تحول المصطفی
وی با بیان این که خلأهای بسیاری در حوزه مطالعات فرهنگی و معماری فرهنگی داریم، افزود: در طرح تحول المصطفی ۴۰۰ رشته عنوان شده که باید به فرهنگ شناسی توجه بیشتری شود.
مدیر حوزههای علمیه بیان کرد: برای تدوین سند جامع فرهنگ شناسی ناظر بر حوزههای مطالعاتی و رشتهها و مقولات مرتبط با آن باید بسیار تلاش شود و دستیابی به این سند به پژوهشگران این عرصه نیاز دارد.
