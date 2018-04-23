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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۲۹

در توئیتر منتشر شد؛

نقد جهرمی به صدور مجوز صوت‌ و تصویر در فضای مجازی به صدا و سیما

نقد جهرمی به صدور مجوز صوت‌ و تصویر در فضای مجازی به صدا و سیما

وزیر ارتباطات⁩ به طرح مجلس، برای دادن مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی به صدا و سیما انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توئیتر خود نوشت: ضمن احترام به نظر جمعی برخی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر  مانع بزرگی در تحقق لایه های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

کد مطلب 4278382

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