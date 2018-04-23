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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

رئیس اداره محیط زیست بوئین زهرا:

۵۰۰ کیلومتر از حاشیه جاده های بوئین زهرا پاکسازی شد

۵۰۰ کیلومتر از حاشیه جاده های بوئین زهرا پاکسازی شد

قزوین- رئیس اداره محیط زیست بویین زهرا گفت: به مناسبت روز جهانی زمین پاک مسافت ۵۰۰ کیلومتری حاشیه جاده های بوئین زهرا با کمک مردم پاکسازی شد.

احمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک، مراسم پاکسازی حدود۵۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان با شعار« بوئین زهرا، شهرستان پاک»پس از ۴۰ روز با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سگزآباد، دهیاران و سایر مسئولین شهرستان و حضور پرشور دانش آموزان روستای رودک در کنار سد و تالاب زیبای این روستا برگزار شد.

زارعی افزود: در ابتدا پسماندهای حاشیه سد جمع آوری شد سپس از فعالین و منتخبین این طرح شامل دهیاران، شهرداران و بخشداران منتخب با دادن لوح و هدایایی تقدیر شد.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح حدود ۳۰ تن پسماند سبک جمع آوری و از مجموعه آنها حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم پسماند بازیافت شده به ارزش حدود یک میلیون تومان به فروش رسید.

وی تصریح کرد: پسماندها می ئتواند زمینه درآمدزایی را نیز فراهم کند و اگر شهروندان از ارزش این زباله مطلع شوند و در مورد جمع آوری آن حساسی داشته باشند می توان از لاین منبع در امور خیریه استفاده کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا یادآورشد: همزمان با این حرکت فرهنگی طرح حذف بطری های آب معدنی و استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف در همه واحدهای زیر مجموعه بخشداری مرکزی و همچنین انتقال پسماندهای روستایی این بخش به دستور بخشدار آغاز شد.

کد مطلب 4278740

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