آل خلیفه تجدیدنظر در حکم نبیل رجب را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرین، دادگاه رژیم بحرین امروز دوشنبه ۲۳ آوریل ( ۳ اردیبهشت ) جلسه تجدید نظر در حکم صادره علیه نبیل رجب مدافع حقوق بشر شرشناس بحرین را تا ۸ ماه مه (۱۸ اردیبهشت) به تعویق انداخت.

بحرین نبیل رجب را به دلیل مطالبی که در توییتر در انتقاد به مشارکت بحرین در جنگ علیه یمن به سرکردگی سعودی و همچنین اوضاع اسف بار زندانهای بحرین نوشته به تحمل ۵ سال حبس محکوم نموده است.

نبیل رجب همچنین در حال حاضر محکومیت دو ساله دیگر خود را که به انتقاداتی که به رژیم آل خلیفه در مصاحبه با شبکه های تلوزیونی خارجی داشته بر میگردد سپری می‌نماید.

رجب از سرشناس ترین مدافعان حقوق بشر منطقه ، رییس مرکز حقوق بشر بحرین، موسس مرکز حقوق خلیج برای حقوق بشر و جانشین دبیرکل اتحادیه بین المللی حقوق بشر و عضو سازمان دیده بان حقوق بشر است