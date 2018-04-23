به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر دوشنبه در نشست ویژه بررسی زیرساختهای ارتباطی جم بیان داشت: بخشهایی از شهرستان جم به خصوص روستاهای پرجمعیت شهرستان فاقد تلفن ثابت هستند و در آنتن دهی همراه هم با مشکلات جدی روبرو هستند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل قطع فیبر نوری با قطعیهای چندین ساعته در جم مواجه بودهایم گفت: با وجود پیشرفت فناوری های ارتباطی در دنیای امروز اصلا قابل پذیرش نیست.
حسینی تاکید کرد: قطعیهای مکرر خطوط تلفن ثابت و همراه علاوه بر خسارتهای مالی میتواند جان شهروندان را هم به مخاطره بیندازد.
فرماندار جم تصریح کرد: با وجود قولهای مساعد برای رفع مشکلات ارتباطی جم، همچنان دغدغههای ارتباطی وجود دارد و لازم است با جدیت تحقق وعدهها و رفع مشکلات پیگیری شود.
وی اظهار داشت: هر چند نمیتوان تلاشها و اقدامات انجام شده در عرصه ارتباطات را نادیده گرفت اما این اقدامات با مطالبات امروز همخوانی ندارد.
حسینی با بیان اینکه شهرستان جم چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ اقتصادی نقشی ویژه و سوق الجیشی در معادلات ملی ایفا میکند گفت: نقص زیرساختهای شهرستان میتواند به بحرانهای ملی منجر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: انتظار داریم با نگاه ویژه، گام های موثرتری برای رفع مشکلات برداشته شود و دغدغه های مردم در این حوزه با اقدامات موثر و عملی رفع شود.
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