به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه تعیین تکلیف اموال و دارایی های مازاد بانک ها که با دستور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد تشکیل شده، طی گزارشی به میزان فروش بنگاه ها و اموال مازاد بانک های دولتی و غیر دولتی در سه ماهه منتهی به ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ را با رشدی ۳۷۰ درصدی، معادل سه هزار و ۳۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد در حالی که این رقم در طول ۳۳ ماه قبل از آن، در مجموع بالغ بر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

در این گزارش مجموع میزان فروش سهام شرکت های متعلق به بانک ملی ایران معادل ۷۲۷ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال متعلق به دو شرکت «صنعتی و معدنی توسعه ملی» و «چوب فریم» و ۱۰ درصد سهام شرکت «شفا دارو»اعلام شده است.

بر این مبنا بانک ملی ایران همچنین نسبت به عرضه شرکت «دامپروری پارس» از طریق سازمان خصوصی سازی و نیز ارزشگذاری دو شرکت مهم زیر مجموعه از جمله «شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی» در مجموع به مبلغ ۴۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال اقدام کرده است.

این گزارش حاکی است، بانک صنعت و معدن نیز در این مدت اقدام به پیش آگهی مزایده فروش شرکت «گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند» به مبلغ حدود شش هزار میلیارد ریال و انحلال شرکت «آتیه الوند صنعت و معدن"» به ارزش ۱۰۴ میلیارد ریال اقدام کرده است.

در این گزارش همچنین، مجموع رقم حاصل از فروش بخشی از سهام بانک ملت در شرکت ملی «صنایع مس»، "«پالایش نفت بندرعباس»، «پتروشیمی شازند»، «سرمایه گذاری نفت و گاز تامین» و «پتروشیمی مبین» از طریق بورس را معادل ۵۴۰ میلیارد ریال و فروش املاک مازاد بانک در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ را مبلغ ۶۵۱ میلیارد ریال اعلام شده است.

عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ارزش یک هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال از طریق بورس، از جمله دیگر اقدامات انجام گرفته از سوی بانک ملت در مدت مذکور بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک تجارت نیز در سه ماه پایانی سال گذشته، نسبت به فروش بخشی از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فروش املاک مازاد در خارج از بورس به ترتیب به مبلغ ۶۲ و ۲۲ میلیارد ریال اقدام کرده است.

ارزش گذاری و عرضه سهام شرکت های «تجارت الکترونیک پارسیان»، «فولاد مبارکه اصفهان»، «پتروشیمی شیراز» و«پتروشیمی پردیس» در مجموع به ارزش ۹۰۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال از جمله دیگر اقدامات بانک تجارت در این خصوص محسوب می شود.

بانک تجارت همچنین در این مدت نسبت به ارزش گذاری و عرضه سهام شرکت «سپرده گذاری مرکزی» و تسویه وجوه آن و انتشار آگهی فروش «صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران» و شرکت های «بیمه معلم»، «توسعه انرژی تجارت آسیا» و «خورشید درخشان هشتم» در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.

این گزارش در ادامه با اعلام فروش املاک مازاد بانک سپه به مبلغ ۲۸۵ میلیارد ریال از انجام اقدامات لازم به منظور فروش شرکت «نیروگاه جهرم» از طریق فرابورس و نیز صورت دادن تمهیداتی به منظور افزایش سرمایه از محل مطالبات بانک از «شرکت سرمایه گذاری امید» با هدف آماده سازی این شرکت برای فروش از طریق بورس خبر داده است.

در بخش دیگری از گزارش، میزان فروش املاک مازاد بانک کشاورزی معادل ۴۹ میلیارد ریال، بانک توسعه تعاون معادل ۵۷ میلیارد ریال، و بانک صادرات معادل ۱۲ میلیارد ریال اعلام شده است.

گزارش تصریح دارد: ما حصل اقدامات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ منجر به فروش ۱۴ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال املاک مازاد و سهام شرکت های تابعه بانک ها شده است که با احتساب اقدامات قبلی، میزان فروش از تاریخ یکم دی ماه لغایت ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۳۳ هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال می باشد.