فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت کنکور ارشد/ ۲۹۱هزار نفر کارت گرفتند

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ۱۳۲ کدرشته امتحانی گروه های آموزشی شش گانه از دوشنبه سوم اردیبهشت ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. داوطلبان می توانند تا پنجم اردیبهشت ۹۷ با مراجعه به سایت سازمان سنجش از کارت خود پرینت تهیه کنند.

وی تاکید کرد: داوطلبانی که در دو کدرشته متقاضی شده اند باید علاوه بر کدرشته امتحانی اول، پرینت کدرشته امتحانی دوم را هم دریافت کنند.

توکلی اظهار داشت: برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد تعداد ۷۳۵ هزار و ۷۴۳ نفر ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: از میان ۷۳۵ هزار و ۷۴۳ داوطلب تاکنون ۲۹۱ هزار و ۱۰۴ نفر کارت خود را گرفته اند.

وی افزود: آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷ در ۱۳۲ کدرشته و اولین مرحله بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ در ۷۴ شهر و ۱۷۷ حوزه امتحانی برگزار می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون صبح پنجشنبه در ۳۳ کدرشته با حضور ۳۵۴ هزار و ۴۷۳ داوطلب، آزمون بعدازظهر پنجشنبه در ۶۴ کدرشته با حضور ۱۰۷ هزار و ۵۷۳ داوطلب و آزمون صبح جمعه در ۳۵ کدرشته با حضور ۳۲۹ هزار و ۵۸۸ داوطلب برگزار می شود.

وی یادآور شد: داوطلبان باید براساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) از کارت شرکت در آزمون خود پرینت تهیه کنند و در صورتی که در مندرجات کارت شرکت در آزمون خود مغایرتی مشاهده کردند لازم است اقدامات لازم را انجام دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم می شود و کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در دهه دوم خردادماه ۹۷ منتشر می شود و مجازین به انتخاب رشته در دهه دوم خرداد می توانند نسبت به کدرشته های امتحانی مجاز اقدام کنند.