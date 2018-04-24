به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به پیش رو بودن زمان تصمیم گیری رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص ماندن یا خروج از برجام، آیا بانک مرکزی آمادگی لازم برای مقابله با تحریمهای احتمالی را دارد، گفت: این موضوع در سطوح مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مسئولان کشور برای آن برنامه دارند، ضمن اینکه از متخصصان نیز استفاده شده تا پیش بینی ها و سناریوهای موجود را بررسی نمایند اما باید به صراحت اعلام کرد که در هر شرایطی نظام بانکی کشور آنقدر ظرفیت دارد که بتواند نیازهای اصلی کشور را تامین کند.

وی اظهار داشت: پس از برجام نیز بسیاری از کشورها تلاش کردند تا اجازه ندهند ایران از منافع برجام استفاده کند اما به هر حال اروپایی ها اکنون بسیار فعال بوده و نشان داده اند که پایبند به توافقات صورت گرفته در قالب برجام هستند و البته در همایش بانکی ایران و اروپا نیز قرار بر این است که آنها حضور یابند، مسائل ایران را بشنوند و بر پیشرفت های این مسیر افزوده شود.

دیواندری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت برقراری روابط کارگزاری پس از برجام خاطرنشان کرد: روابط کارگزاری ایران با بانک های مختلف دنیا به خصوص اروپایی ها بهبود یافته و هر روز که از اجرای برجام می گذرد، تعداد بانک هایی که روابط کارگزاری با ایران برقرار می کنند بیشتر شده است، ضمن اینکه اعتماد بانک های خارجی نیز به ایران بیشتر شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: آمارها از گشایش ال سی ها افزایش را نشان می دهد و به خصوص در این میان ارز یورو تقویت شده و تعداد ال سی های یورویی بیشتر شده است که این موضوع حکایت از آن دارد که روابط بانکی ایران و اروپا در دوران پس از برجام تقویت شده است.

بانکداران اروپا به ایران می ایند

وی همچنین در سخنان خود در این نشست خبری گفت: نظام بانکی ایران اکنون نیاز به روزآمدی دارد و البته در مورد موسسات پولی و مالی آسیایی نیازمند ارتباط بیشتر هستیم و باید رخدادهایی را تنظیم کرد که ارتباطات بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان عرصه بانکی اکنون از اروپا با ایران ارتباط برقرار کرده اند، این در حالی است که نظام بانکی باید در رابطه با سیستم های جدید تطبیق و مبارزه با پولشویی اقداماتی را بعمل آورد.

وی افزود: یکی از منابع قابل اتکا برای روزآمد شدن بانکها جمع های تخصصی است که مدیران شرکتهای حسابرسی از اروپا است و البته مذاکراتی نیز بین طرف های ایرانی و اروپایی شکل می گیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: مدیران شرکتهای اروپایی در ایران حضور می یابند تا در مورد روابط بانکی ایران و اروپا دو سال بعد از برجام اظهارنظر کرده و در مورد مدیریت تطبیق مدرن نیز مباحثی مطرح خواهد شد. بر این اساس یکی از موضوعات مهمی که ایران با آن درگیر است، معوقات بانکی است که اروپا برای آن برنامه و نمونه دارد.

دیواندری از برگزاری همایش بانکی ایران و اروپا در هفته آینده خبر داد و در خصوص IFRS نیز ادامه داد: این استاندارد، بانکهای ایران را در حد استانداردهای جهانی ارزیابی می کند؛ البته ترازنامه های ایران شبیه ترازنامه های اروپایی نیست؛ چراکه ما پیرو بانکداری بدون ربا هستیم و البته استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی را با ادبیات این نظام بانکداری تدوین شده که نظام بانکی باید خود را با آن تطبیق دهند تا بتوانند استانداردهای IFRS را پیاده سازی کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بانکهای ایران ریسک ندارند، اما چون صورتهای مالی خود را شفاف نمی کنند، بانکهای بین المللی با آنها وارد عمل نمی شوند.

دیواندری در خصوص ارز گزارشگری(ارز مبنای معاملات رسمی دولت) گفت: معاملات ایران با دلار محدود است و ما در مورد این ارز مشکلاتی داریم ولی اکنون ارزی مثل یورو سهم بالایی در مبادلات ایران دارد و ایران در اتاق مبادلات بین المللی با ارز یورو و در سیستم تارگت دو عمل می کند؛ البته دلار هم در مبادلات ارزی ایران جایگاه داشته ولی در اثر تحریم، دلار به لحاظ عملکرد بانک مرکزی و فعالان اقتصادی کمرنگ شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اروپا از جمله شرکای بزرگ ایران است و در حوزه بانکی مراودات زیادی با ایران دارد و این تغییر ارز گزارشگری نیز برای ایران مهم است؛ البته وقتی که با دلار تبادلی نداریم باید اجازه ندهیم دلار اینقدر در بازار اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: در نهایت تغییر ارز گزارشگری به نفع کشور است و به نظر می رسد این کار مثبت است.

دیواندری با بیان اینکه مبادلات بانکی ایران با آسیا و اروپا بعد از برجام بهتر شده است، گفت: اکنون با خیلی از بانکهای خوب دنیا ارتباطات برقرار شده البته دشواری هایی نیز وجود دارد و عده ای سعی کردند ایران را از بهره برداری از برجام عقب برانند، ولی به اعتقاد من بعنوان کارشناس بانکی وضعیت را مثبت ارزیابی می شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تلاش پژوهشکده پولی و بانکی برای شفاف سازی نظام بانکی در فضای بین المللی خبر داد و گفت: اغلب شرکتهای حسابرسی در ایران بررسی هایی حضور دارند و علاقمندی بانکهای ایرانی برای شفافیت را دیده اند؛ البته در دوره تحریم هم بانکهای ایران مشکل اقتصادی نداشته اند.

وی در خصوص اجرای سیاست ارزی جدید دولت گفت: وزارت اقتصاد برای انجام طرح ها با بانک مرکزی مشارکت دارد و دغدغه جدی در رابطه با ارز دارند و تصمیماتی که گرفته می شود تصمیم فردی نیست و هماهنگی در تیم اقتصادی وجود دارد.