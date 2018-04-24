زبان فارسی وارد امتحانات پایان تحصیلات متوسطه در هامبورگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات کتبی برای کسب گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه در ۳۰ واحد درسی در هامبورگ آغاز شده است و امسال زبانهای فارسی، عربی و ایتالیایی نیز برای اولین بار در لیست دروس دیپلم متوسطه قرار گرفتهاند.
این روزها برای دانشآموزان هامبورگی روزهای مهمی است؛ از هفته گذشته در شهر هانزه، امتحانات کتبی برای کسب دیپلم متوسطه ۲۰۱۸ آغاز شده است. به گفته مسئولان، این امتحانات به تدریج در دروس زیستشناسی، شیمی، فیزیک، تکنولوژی، انفورماتیک و ورزش برگزار میشود.
دانشآموزان در مجموع تا سوم ماه می ۲۰۱۸، در امتحانات کتبی ۳۰ واحد درسی شرکت میکنند و امسال برای اولین بار در رشتههای عربی، فارسی و ایتالیایی نیز امتحان برگزار خواهد شد. تیس رابه، مسئول امور مدارس در مجلس سنا و عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان آرزو میکند که همه دانشآموزان در گذراندن امتحانات کتبی دیپلم متوسطه موفق باشند.
همچنین به گفته وی، امتحانات شفاهی در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. در سال جاری، حدود ۹۶۰۰ دانشآموز در امتحانات دبیرستانها و مدارس منطقهای هامبورگ شرکت میکنند. علاوه بر این، امتحانات دیپلم برای مدارس فنیوحرفهای و همچنین در مدارس بزرگسالان برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در آلمان آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، برای اولین بار از سال ۲۰۱۷، دامنه سوالات امتحانات کتبی در دروس اختصاصی آلمانی، ریاضی، انگلیسی و فرانسوی بسیار گسترده است و به صورت هماهنگ و یکپارچه با سایر ایالات برگزار میشود. پس از آن، امتحانات شفاهی نیز از تاریخ سیزدهم تا پانزدهم ژوئن برگزار خواهد شد و گواهی دیپلم دوره متوسطه دانشآموزان تا ۲۹ ژوئن صادر میشود.
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