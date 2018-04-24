به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبا که به پر حاشیه‌ترین تیم فوتبال یک دهه اخیر فوتبال ایران تبدیل شده، روز گذشته و در فاصله تنها یک هفته مانده به پایان رقابتهای لیگ برتر با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب تیم ماشین سازی شد. نتیجه‌ای که شاید به ظاهر یک شکست سنگین به حساب آید، اما این نتیجه در مقایسه با شکست‌های سنگین این تیم در هفته‌های گذشته نه تنها سنگینی نیست، بلکه یک پیشرفت به حساب می‌آید.

تیم بحران زده قمی که هزاران حرف و حدیث و شک و شبهه پیرامون آن وجود دارد، بعد از آن که در هفته‌های گذشته ۸ گل از صبا، ۶ گل از نساجی، ۷ گل از مس رفسنجان و ۷ گل از بادران خورد تا شمار گل‌های خورده‌اش از عدد ۷۰ تجاوز کند، در یک هفته مانده به پایان رقابتها در مقابل ماشین سازی تبریز فقط ۴ گل خورد تا در نتایج این تیم پیشرفت دیده شود.

بعد از شکست‌های سنگین این تیم بود که شک و شبهه ها پیرامون آن زیاد شد و بحثهایی از جمله شرط بندی بازیکنان این تیم سر نتیجه و شکست‌های پر گل، بازیکنان پولی و فساد و رشوه در این تیم پیش آمد و رسوایی‌های بزرگی برای مسئولین فوتبال قم ایجاد شد و درست بعد از به راه افتادن این جریان، حالا صبایی ها بعد چند بازی کمتر از ۶ گل و ۷ و گل ۸ گل دریافت کرده اند. شاید همین کم گل خوردن در این بازی خود باعث شود تا بر شدت این شک و شبهه‌ها افزوده شده و آنها نزدیک تر به واقعیت به نظر برسد.