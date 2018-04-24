بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از بزرگترین دیتاسنتر کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آسیاتک، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی به منظور بررسی دقیق شرایط میزبانی از دادههای پیام رسانهای داخلی، از دیتا سنتر ملی آسیاتک بازدید کرد.
وی طی این بازدید گفت: با توجه به این که آسیاتک میزبان پیام رسان های داخلی کشور در مرکز میلاد برج تهران است، بررسی و حصول اطمینان از شرایط این میزبانی دارای اهمیت بسیاری است.
فیروز آبادی ضمن تقدیر و تشکر از زیرساخت ها و ظرفیت های بسیار مناسب ایجاد شده توسط آسیاتک افزود: دیتا سنتر آسیاتک در شرایطی قرار دارد که پیام رسانهای جدیدی که تازه به مجموعه پیام رسانهای داخلی کشور اضافه شدند، هم میتوانند با اطمینان خاطر میزبانی دادههای خود را به آسیاتک بسپارند.
وی ادامه داد: دنیا با استفاده از ابزارهای فضای مجازی تکنولوژی محور، در مرحله تحول تمدنی قرار دارد و بر اساس نظر مقام معظم رهبری که نگاه توسعهای به فضای مجازی دارند، بی شک تامین زیرساختها، شبکه و امنیت داده ها در فضای مجازی دارای اهمیتی خاص برای کشور است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان این بازدید تصریح کرد: دستاوردهای ارزشمندی در استفاده از پیام رسانهای داخلی نهفته است و به دلیل این که مردم بازیگران اصلی فضای مجازی هستند، با همراهی مردم و استفاده از زیرساختهای تخصصی مناسب به دست جوانان لایق کشور، میتوان به استفاده حداکثری از مزایای این طرح ارزشمند ملی دست یافت.
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