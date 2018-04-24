جشنواره «جیگی جیگی» با همکاری کانون پرورش فکری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیگیجیگی» عنوان نخستین جشنواره بینالمللی هنرهای نمایشی است که با مشارکت مرکز اسیتیج ایران و کانون استان خراسان رضوی با حضور هنرمندان عروسکی ایران و جهان در حال برگزاری است.
در این جشنواره برنامههایی چون اجرای نمایش عروسکی، هنرهای نمایشی، مسابقه عکاسی تئاتر، مسابقه نمایشنامهنویسی، کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی، تجلیل از هنرمندان پیشکسوت اجرا میشود.
جشنواره «جیگیجیگی» با حضور اساتید و هنرمندانی از اسپانیا، آلمان، چکسلواکی، آذربایجان، بوسنی، تونس، ترکیه و ایران از دوم تا هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ در مشهد مقدس در حال برگزاری است.
کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی این جشنواره با حضور استادان این حوزه همچون بهروز غریبپور، داود کیانیان، عادل بزدوده، حمیدرضا گیلانیفر و مرتضی سعیدیان در حال برپایی است.
در این میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی نیز از سوم تا هفتم اردیبهشت ماه با اجرای نمایشهای منتخب این جشنواره با عنوانهای «جیگیجیگی منم»، «عمو ماهیگیر»، «جیگیجیگی سلام»، «صدای گمشده» و «هفتخوان رستم» در سالن مرکز فرهنگی هنری شماره ۷ مشهد واقع در بلوار شهید فکوری، از این فرصت برای شکوفایی تئاتر کودک و نوجوان استفاده میکند.
جیگیجیگی، نام مستعار هنرمندی مردمی است که در دهه ۳۰ به اجرای تئاتر عروسکی سیار در شهر مشهد مشغول بود و با تمام وجود مردم را شاد میکرد. پایان عمرش - به باور مردم که او را طلبیده امام مهربانی میدانند - به امام هشتم گره خورده و نامیرا میشود. اکنون به نام و یاد این هنرمند در مشهد این جشنواره بینالمللی برگزار میشود.
این جشنواره با مشارکت خانه تئاتر، شهرداری مشهد، مرکز هنرهای نمایشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان خراسان رضوی، حوزه هنری، یونیما و مرکز ملی اسیتژ ایران، موسسه سیمرغ و با مشارکت شورای شهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برپا میشود.
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