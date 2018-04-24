توجه ویژه به سلامت اجتماعی در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی صبح سه شنبه در اولین جشنواره روانشناسی و مشاوره در سینما سپهر ساری، با بیان اینکه هر نوزادی که در خانواده متولد می شود از همان ابتدا با استرس و اضطراب مواجه می شود بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش آسیب ها در جامعه تاکید کرد.

وی به مهمترین عوامل مختلفی که سبب می شود تا با رشد استرس و اضطراب در جامعه مواجه باشیم افزود: سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی است تا بهره مندی افراد جامعه را از سلامت اجتماعی و روانی را فراهم کند.

محسنی یادآور شد: درصد بالایی از عوامل بروز بیماری ها به مسائل انسانی، اجتماعی و غیره بر می گردد و سن و جنسیت در بروز بیماری های روحی و روانی نقش موثری دارد.

وی اوضاع اقتصادی را موثر در افزایش بیماری های روحی و روانی برشمرد و گفت: سازمان بهزیستی کشور به سلامت اجتماعی نگاه سیستمی و علمی دارد و سلامت اجتماعی در برنامه ششم برای اولین بار به عنوان سفیدجامعه مدنظر گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: به عنوان اولین راهبرد باید وضعیت سلامت در جامعه و کشور را بهبود بخشیم و به نظام سلامت و اجتماعی توجه کنیم.

وی افزود: وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و غیره باید بستری مناسب برای سلامت اجتماعی تهیه و تدوین کنند و ما باید راهبردهایی را اتخاذ کنیم تا نسبت به شناسایی به موقع و کاهش روند افزایش بیماری ها اقدام کنیم.

محسنی بندپی یادآور شد: ارتقای سلامت روان در گروههای هدف جامعه از مهمترین برنامه ها است و بررسی ها نشان می دهد که زنان بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی است و باید با آموزش های مرتبط و ارتقای وضعیت اقتصادی، زنان را

وی با اشاره به فعالیت دو هزار مرکز مشاوره در سطح از جمله آموزش ارتقای سلامت جامعه اظهار داشت: استان مازندران از جمله استان هایی است که در ارزیابی عملکرد روانشناسی و روانشناختی جزو استانهای برتر در کشور به شمار می رود.