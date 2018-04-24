  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

بانک مرکزی اعلام کرد؛

ریزش نرخ ۲۹ ارز/ دلار ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت

ریزش نرخ ۲۹ ارز/ دلار ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۹ ارز از جمله یورو نسبت به روز یکشنبه کاهش و نرخ دو واحد پولی افزایش یافت؛ نرخ هشت ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۲۸۸ ریال کاهش نسبت به روز یکشنبه ۵۸ هزار و ۵۸۸ ریال و هر یورو نیز با ۲۵۴ ریال کاهش در مدت مشابه ۵۱ هزار و ۲۹۷ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۹۴۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۳۶ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۲۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۸۸ ریال، روپیه هند ۶۳۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۷۱۷ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۳۳۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۱۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۷۲۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۴۰۴ ریال، لیر ترکیه ۱۰ هزار و ۲۳۸ ریال، روبل روسیه ۶۸۰ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۹۶۸ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۷۵۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۷۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۳۶۹ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۴۸ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۵۰۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶۵۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳هزار و ۴۶۹ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۴۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۰۵۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۸۴۴ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۰ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۹۴۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۳۵ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4279660
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها