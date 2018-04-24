ریزش نرخ ۲۹ ارز/ دلار ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۲۸۸ ریال کاهش نسبت به روز یکشنبه ۵۸ هزار و ۵۸۸ ریال و هر یورو نیز با ۲۵۴ ریال کاهش در مدت مشابه ۵۱ هزار و ۲۹۷ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۹۴۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۳۶ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۲۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۸۸ ریال، روپیه هند ۶۳۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۷۱۷ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۳۳۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۱۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۷۲۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۴۰۴ ریال، لیر ترکیه ۱۰ هزار و ۲۳۸ ریال، روبل روسیه ۶۸۰ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۹۶۸ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۷۵۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۷۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۳۶۹ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۴۸ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۵۰۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶۵۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳هزار و ۴۶۹ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۴۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۰۵۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۸۴۴ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۰ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۹۴۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۳۵ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.