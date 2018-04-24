نگرانی بانک مرکزی پاکستان از افزایش ارزش دلار در برابر روپیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، شینهوا نوشت: بانک مرکزی پاکستان نسبت به افزایش ارزش دلار آمریکا در مقابل روپیه این کشور در بازار آزاد ابراز نگرانی کرد.

همچنین مقامات بانک مرکزی پاکستان جلسه ای را با صاحبان صرافی ها در کراچی تشکیل دادند و اعلام کردند که تفاوت قیمت ارز بین بازار آزاد و بازار بین بانکی نباید زیاد باشد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در صورت نیاز اقدام به مداخله و تزریق دلار به بازار خواهد کرد.

در همین حال هر یک دلار به ۱۱۸ روپیه پاکستان در بازار آزاد در روز دوشنبه رسید که این موضوع بانک مرکزی را مجبور به تمرکز بر روی تحولات بازار ارز کرد.

به گفته رییس انجمن صرافی های پاکستان، ارزش دلار به دلیل تقاضای بالای آن در بازار آزاد رو به افزایش است؛ ضمن اینکه افزایش تقاضا منجر به بالا رفتن ارزش یورو در مقابل روپیه پاکستان هم شد و هر یورو به ۱۴۳.۳۰ روپیه در بازار آزاد رسید.

بر پایه این گزارش از دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی به بعد، ارزش پول ملی پاکستان ۲ بار روند نزولی قابل توجهی به خود گرفته است و در ماه گذشته میلادی هم به کمترین حد خود در برابر دلار آمریکا رسید.