به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید فعالیت ها را به سمتی ببریم که خروجی مناسبی داشته باشیم و از ظرفیت فارغ التحصیلان برای راه اندازی کسب و کارهای نو استفاده شود.

وی با بیان اینکه استان ظرفیت های مختلفی برای توسعه دارد، اظهار کرد: در همین راستا تسهیلات مختلفی با کارمزد پایین ارائه می شود.

کیانی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی اقتدار سیاسی و اقتصادی کشور را رقم می زند، خاطرنشان کرد: هر سال رهبر معظم انقلاب راهبردهای مهم و مقوله هایی را برای توسعه همه جانبه کشور ارائه می دهند.

وی افزود: در سال جاری نیز حمایت از کالای داخلی هدفگذاری شده و این مهم چکیده همه موضوعات گذشته است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج نقش مسئولین و مردم در تحقق این مهم را مهم دانست و بیان کرد: تبیین ظرفیت ها و فرهنگ سازی برای استفاده از کالای داخلی ضروری است.

کیانی با اشاره به ابعاد حمایت از کالای داخلی، اظهار کرد: کاهش مشکلات ارزی از جمله مزیت های این موضوع است.

کیانی اشتغال را یک عامل مهم در کاهش مشکلات جامعه دانست و خاطرنشان کرد: با تقویت خرید کالای داخلی و تحقق ابعاد آن، کاهش آسیب های اجتماعی نیز رقم می خورد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق مردم در کنار حمایت از کالای داخلی، گفت: کاهش قیمت نهایی محصول، رقابت پذیری، انطباق تولید کالای داخلی متناسب با نیاز روز و ارتفای کیفیت تولید از موارد مورد نظر است.

کیانی گفت: در کنار مدیریت جدی واردات، بازاریابی مناسب برای تولیدات داخلی ضروری است.