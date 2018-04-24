به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «یسین گلدیف علیم‌خان انگارویچ» سفیر جدید قزاقستان در افغانستان وارد کابل شد.

قرار است که وی پس از دریافت استوارنامه خود از سوی «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در روزهای آینده، رسماً کارش را آغاز کند.

انگارویچ چندی قبل، از سوی «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان به جای «اومرتای بتی موف» به عنوان سفیر جدید این کشور در افغانستان معرفی شد.

یسین گلدیف، پیش از این به عنوان سفیر موقت قزاقستان در ترکیه و دیپلمات این کشور در شماری از کشورهای دیگر بوده است.