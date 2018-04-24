جام اسکیت خزر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن محمدرضایی ظهر سه شنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت اسکیت مازندران از میزبانی مازندران برای برپایی جام اسکیت در استان خبر داد و گفت: فدراسیون اسکیت حمایت های لازم را برای برگزاری این جام به عمل خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه مازندران قطب اسکیت در کشور به شمار می رود افزود: برگزاری جام اسکیت خزر در راستای توانمندی های مازندران به شمار می رود و فدارسیون نیز از این حرکت و جام ورزشی نهایت حمایت را به عمل خواهد آورد.

محمدرضایی با اظهار اینکه امسال امیدواریم شاهد شکوفایی بیشتر ورزش اسکیت در مازندران باشیم از هیئت های ورزشی خواست تا با برنامه ریزی و هماهنگی برای توسعه بیشتر این ورزش در استان عمل کنند و افزود: همچنین با توجه به نامگذاری شعار سال جاری به نام حمایت از کالاهای ایرانی از تولیدکنندگان ورزشی و امکانات اسکیت برای تحقق حمایت از کالای ایرانی حمایت لازم خواهیم کرد.

حسین خیری نیا رئیس هیئت اسکیت مازندران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه امسال مازندران میزان جام اسکیت خزر خواهد بود افزود: فاز اول آکادمی اسکیت استان تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های مازندران به عنوان قطب ورزش اسکیت در کشور خواهان حمایت بیشتر مسئولان و متولیان امر برای توسعه امکانات و تامین تجهیزات شد.