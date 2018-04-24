به گزارش خبرگزاری مهر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مشترک با رئیس اتاق تعاون و اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، با بیان اینکه محیط زیست برای همه مردم ایران است، گفت: متأسفانه ظرفیت کره زمین محدود شده و به علت فشارهای وارده از سوی مردم به کره زمین، عمر آن رو به کاهش است.
رئیس سازمان محیط زیست در ادامه افزود: رفاه بیش از حد مردم باعث شده است با مشکلات زیست محیطی بسیاری روبهرو شویم.
کلانتری با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه محیط زیست، آب است، گفت: متأسفانه به علت مسائل سیاسی، بین المللی و عدم آشنایی به محور توسعه پایدار این حوزه با مشکلات بسیاری روبهرو شده است.
وی افزود: به دلیل آنکه در بخش غذا و صنعت بدون در نظر گرفتن توسعه پایدار خودکفا شدهایم بخش زیست محیطی با هزینههای بسیار زیادی دچار مشکل شده است.
رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه توسعه پایدار دارای چهار اصل است، گفت: اول تمامی فعالیتها باید توجیه اقتصادی داشته باشد، دوم اقتصادیترین فعالیتها نباید نظم اجتماعی را بر هم بزند، سوم مسئله محیط زیست نباید قربانی شود، چهارم حق تمامی نسلهای بعدی باید حفظ شود؛ این موارد ۴ اصل و پایه مهم توسعه پایدار در کشور به شمار میرود.
کلانتری افزود: نسل حاضر نباید به دلیل ورود تکنولوژی از تمامی منابع ملی استفاده کند و آنها را به غارت ببرد.
رئیس سازمان محیط زیست، تأکید کرد: متأسفانه به دلیل خودکفا شدن در بخش گندم تا جایی که امکانپذیر بود خاک را شخم زدیم و همین موضوع سبب وارد شدن آفت به خاک شود و این منبع مهم زیست محیطی از بین برود.
کلانتری افزود: سیاست غلطی که در گذشته به کار گرفته شد، به دلیل داشتن اهداف کوتاه مدت از جمله افزایش تولید دام بخش بزرگی از خاک را دچار فرسایش کرد.
رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: ایران اولین کشور در دنیا است که خاک خود را دچار فرسایش کرده و ما هم اکنون ۱۲ تا ۱۶ میلیون تن خاک فرسایشی در کشور داریم.
وی با اشاره به اینکه پوشش گیاهی و بهرهوری از بخش کشاورزی را از دست دادهایم، گفت: به دلیل آنکه در بخش کشاورزی از سیاستهای علمی درست استفاده نکردهایم، میزان بهرهوری خود را کاهش دادهایم.
کلانتری با تأکید بر اینکه طبق قانون وزارت کشاورزی مکلف شده در ۹۵ درصد از محصولات خودکفا شود، گفت: این سیاست در صورتی که از محورهای علمی درست استفاده نکند باعث از بین رفتن محیط زیست و اقتصاد کشور میشود.
رئیس سازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه دولت دوازدهم استراتژی قوی را در راستای توسعه پایدار به کار گرفته است، گفت: هر فعالیتی که در راستای توسعه پایدار نباشد، سازمان محیط زیست به هیچ عنوان به آن مجوز نمیدهد و هر فعالیتی که هم راستا با توسعه پایدار باشد به طور کامل از آن حمایت خواهد شد.
وی با تأکید اینکه هم اکنون در هیچ شرایطی به صنعت فولاد و پتروشیمی در داخل کشور مجوز نخواهیم داد، گفت : تمامی کارخانه هایی که فولاد و پتروشیمی اجازه فعالیت از محیط زیست را میخواهد باید در سواحل کشور تأسیس شود.
کلانتری یادآور شد: در تمامی دنیا ۸۰ درصد از جمعیت کشور در سواحل هستند، اما در سواحل جنوبی ایران از جمله آبادان و چابهار تنها یک میلیون نفر که معادل ۲ درصد جمعیت است، حضور دارند.
رئیس سازمان محیط زیست افزود: تمامی کارخانه هایی که نیازمند استفاده از آب فراوان هستند باید در سواحل جنوبی کشور فعالیت کنند تا در بخش محیط زیست دچار مشکل نشویم.
وی با اشاره به اینکه اولین دشمن محیط زیست در کشور فقر است، گفت: در صورتی که توسعهای در کشور اتفاق نیفتد فقر ایجاد میشود و به مرور زمان محیط زیست نیز دچار تعدیل میشود.
کلانتری تصریح کرد: باید اصول توسعه پایدار به طور کامل رعایت شود و در همین حوزه باید ارتباطات مردم با محیط زیست از طریق سامانه صورت گیرد تا شاهد امضاهای طلایی که زمینه ساز از بین رفتن محیط زیست میشود، نباشیم.
رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه نسلهای بعدی حق و حقوقی در محیطهای طبیعی کشور دارند، گفت: نسلهای حاضر نباید با استفاده از تکنولوژیهای جدید بخشهای زیست محیطی را به حراج بگذارند.
وی تأکید کرد: بهره وری پایین در فعالیتهای اقتصادی بزرگترین خطر برای کشور و بزرگترین تهدید برای محیط زیست است.
کلانتری با اشاره به صرفه جویی آب در کشور، گفت: استفاده بیش از حد منابع انرژی و پایین بودن بهره وری از آن باعث شده که عمر آب در سرزمین ما هر روز کمتر شود.
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه طبق قوانین و مقررات بین المللی، هر کشوری باید ۲۰ درصد از آبهای تجدیدپذیر خود را استفاده کند و در مواقع ضروری و بحرانی تا ۴۰ درصد میتواند از آبهای تجدیدپذیر استفاده کند، افزود: در کشور ایران استفاده از آبهای تجدید پذیر به ۱۱۰ درصد رسیده است و این معنایی جز خودکشی ندارد.
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به آلودگی هوا در کشور گفت: ۱۲ درصد از آلودگی هوا به دلیل موتورسیکلتها، ۲ درصد به خاطر خودروهای سواری، ۸۶ درصد از آلودگی هوا به دلیل ورود کامیونهای فرسوده به کلانشهرهاست.
وی تأکید کرد: آلودگی هوا که ناشی از کامیونهای فرسوده است سلامت مردم را در کلانشهرها به خطر انداخته و مسئله دیگر در آلودگی هوا ریزگردها هستند که ما در حوزه محیط زیست به دنبال برطرف شدن این مشکل نیز هستیم.
کلانتری با بیان اینکه بخش محیط زیست مخالف سدسازی به جز شمال کشور است، گفت: هم اکنون هیچ جایی از کشور بدون سد نیست و همین موضوع باعث شده که میزان آبهای روان در کشور به شدت کاهش یابد.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: امسال میزان بارشها در شمال غرب از جمله آذربایجان شرقی و غربی و کردستان خوب بوده، اما به دلیل ایجاد سدهای فراوان از میزان آبهای روان در این مناطق کاسته شده است.
وی افزود: بخش بزرگی از پوشش گیاهی زاگرس به دلیل ورود یک باکتری خطرناک از بین رفته و ما شاهد نابودی روزانه این سرمایه ملی هستیم.
کلانتری گفت: ما نباید به دنبال تقسیم فقر در کشور باشیم و همه باید کمک کنیم اشتغال مولد را از طریق تعاونیها افزایش دهیم.
نظر شما