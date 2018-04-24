روابط عمومی ها نقش موثر ی در تبیین شعار سال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت اله علیرضایی در اولین جلسه شورای مرکزی روابط عمومی های استان که در سالن جلسات معاونت اقتصادی برگزار شد با تقدیر از تلاش های روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان در سال گذشته بر ضرورت تبیین شعار امسال تاکید کرد و افزود: روابط عمومی ها نقش بسیارموثر و تعیین کننده ای در دستگاههای خود بر عهده دارند و این وظیفه ی مهم را در حوزه ی وظایف مربوط به دستگاههای خود می توانند با برنامه ریزی در راستای تبلیغات محیطی، اطلاع رسانی، گفتمان سازی، اقناع وتنویر افکارعمومی تدوین و اجرایی کنند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری ادامه داد: از سوی روابط عمومی ها می بایست هم اندیشی لازم انجام داد تا با بهره مندی از افراد صاحب نفوذ، گروههای مرجع و نخبگان بتوان در خصوص تبیین شعار سال در جامعه فرهنگ سازی مناسب انجام گیرد.

وی افزود: با توجه به نقش و کاردکرد روابط عمومی ها در حوزه هایی چون اطلاع رسانی، ترویج و تبلیغ، گفتمان سازی، آگاهی بخشی و آموزش، تبلیغات محیطی و فرهنگ سازی قطعا روابط عمومی ها می توانند با استفاده و فعال سازی این ظرفیت ها و محورهای فعالیت نقش موثری در نهادینه کردن و جلب افکار عمومی در راستای حمایت از فرهنگ استفاده کالای ایرانی داشته باشند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری با بیان اینکه برای ارتقای جایگاه روابط عمومی ها در سازمان ها هنوز در ابتدای راه هستیم ادامه داد: در سال گذشته اقدامات و حرکت های خوبی در راستای ارتقای جایگاه روابط عمومی ها انجام شد که از جمله فعالیت ها می توان به انتشار کارنامه دولت یازدهم، برگزاری جشنواره روابط عمومی ها، برگزاری چهار دوره آموزشی، دیدار با استاندار و خانه مطبوعات اشاره کرد.

علیرضایی گفت: در سال جاری باید با هم اندیشی و هم افزایی فعالیت ها و برنامه هایی در جهت اعتلا و تقویت روابط عمومی ها برداشته شود که از جمله این برنامه ها برگزاری نشست مشترک و سه جانبه مدیران دستگاه ها، روابط عمومی ها و اصحاب رسانه خواهد بود که از جمله تاکیدات و دغدغه های استاندار نیز است.

وی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات شورای مرکزی روابط عمومی های استان نیز تاکید کرد: با هدف تقویت و هم افزایی روابط عمومی ها هماهنگی و مشارکت لازم انجام تا انتخابات شورای مرکزی روابط عمومی های استان در اسرع وقت برگزار شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین افزود: با توجه به همزمانی ۲۷ اردیبهشت ماه بعنوان روز روابط عمومی و ارتباطات با ماه مبارک رمضان در سال جاری مراسم گرامیداشت این مناسبت در روز ۱۷ اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار خواهد شد.

در ابتدای این جلسه اعضای شورا به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص نقش روابط عمومی ها در تبیین شهار سال و برگزاری مراسم گرامیداشت روز روابط عمومی ها پرداختند.