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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

مهر خبر می دهد؛

جزئیات برنامه‌های هفته کارگر/دیدار کارگران با مقام معظم رهبری

جزئیات برنامه‌های هفته کارگر/دیدار کارگران با مقام معظم رهبری

هفته کارگر از فردا پنجم اردیبهشت ماه آغاز می شود که دیدار با رئیس جمهور و رهبری از جمله برنامه‌های این هفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته کارگر از روز پنجشنبه مصادف با ۵ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا روز سه شنبه هفته آینده یازدهم اردیبهشت ادامه دارد.

در طول این هفته برنامه‌های ویژه ای برای کارگران برنامه ریزی شده به این ترتیب که در نخستین روز از هفته کارگر که با عنوان  «کارگران، میثاق با آرمان‌های امام و رهبری، حمایت از کالای ایرانی» نام گذاری شده، تجدید میثاق با آرمان‌های امام (ره) با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی شده است.

همچنین روز ششم اردیبهشت با عنوان «کارگران، مهارت و صیانت از نیروی کار» نام گذاری شده که در این روز دیدار جمعی از کارگران با مراجع عظام و خانواده شهدای کارگر پیش بینی شده است.

سومین روز از هفته کارگر نیز به نام «کارگران، معنویت، نشاط و ورزش» تعیین شد که کارگران در این روز در نمازهای جمعه سراسر کشور شرکت می‌کنند.

شنبه هفته آینده چهارمین روز از هفته کارگر با عنوان «زنان کارگر، امید و مشارکت اجتماعی» است که مراسم تجلیل از زنان کارگر در این روز برگزار می شود.

در پنجمین روز از هفته کارگر نیز که با عنوان «کارگران، شوراها و تشکلهای کارگری» نام گذاری شده، قرار است جمعی از کارگران با رئیس جمهور دیدار کنند؛ ضمن اینکه در این روز مراسم تجلیل از کارگران نمونه کشوری با حضور رئیس جمهور برنامه ریزی شده است.

«کارگران، بازنشستگان و قوانین حمایتی» نیز عنوان ششمین روز از هفته کارگر مصادف با دهم اردیبهشت است. در این روز جمعی از کارگران کشور با رهبری دیدار می کنند.

در یازدهم اردیبهشت ماه و آخرین روز از هفته کارگر، به مناسبت «روز جهانی کارگر» راهپیمایی روز کارگر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4280070

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
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      پاسخ
      با این درامد کارگری آیا انتظار دارید زندگی کنیم یا زنده بمانیم. شصت و هفت در صد طلاق در یک سال طبق امار زیاد شده. قدرت خرید نیست درآمد نباشد هر روز دعوا در خانواده هاهست و رکود در جامعه حاکم است.

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