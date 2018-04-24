دانشگاه آزاد قهرمان شد/ مقاومت روی سکوی نایب قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور تیم‌های شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه مقاومت از ایران، پاکستان یک و دو، تیم‌ملی و صنایع میلان فنی از افغانستان، پلیس و البصره از عراق، قزاقستان، عمان و هند به مدت دو روز برگزار شد که در هایت دانشگاه آزاد اسلامی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره، یک برنز و ۶۵ امتیاز توانست عنوان قهرمانی جام هشتم را به خود اختصاص داد.

تکواندوکاران باشگاه مقاومت با ۳ مدال طلا، یک نقره، یک برنز و ۵۰ نایب قهرمان شدند و شهرداری ورامین نیز با یک طلا، ۳ نقره، ۲ برنز و ۴۲ امتیاز عنوان سومی را کسب کردند. تیم های پلیس و البصره (عراق)، یونایتی (پاکستان)، صنایع میلان فلز (افغانستان)، ای‌ان‌تی‌اف (افغانستان)، گلادیاتور (پاکستان)، آریان (هندوستان)، قزاقستان و عمان به ترتیب در رده چهارم تا دوازدهم قرار گرفتند.



نتایج کامل بخش انفرادی این دوره از مسابقات:

وزن ۵۴- کیلوگرم:

۱-آرش صلاحی‌نژاد (مقاومت) ۲-آرش تبریزی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۳-امیر ولی‌پور (باشگاه شهرداری ورامین) - محمد سلیمانی (پلیس عراق)



وزن ۵۸- کیلوگرم:

۱- محمدصادق دهقانی (شهرداری ورامین) ۲- آرمین هادی‌پور (دانشگاه آزاد اسلامی) ۳- هارون خان (گلادیاتور پاکستان) - جواد امیری سرخی (دانشگاه آزاد اسلامی)

وزن ۶۳- کیلوگرم:

۱- سروش احمدی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۲-فرزان عاشورزاده (شهرداری ورامین) ۳-سمیر آخوندزاده (میلان فلز افغانستان) - حسین العیدانی (پلیس عراق)



وزن ۶۸- کیلوگرم:

۱- میرهاشم حسینی (دانشگاه آزاد) ۲- سینا بهرامی (باشگاه مقاومت) ۳- شاهرخ خان (یونایتی پاکستان) - داوود حسین (میلان فلز افغانستان)

وزن ۷۴- کیلوگرم:

۱-رامین حسین‌قلی‌زاده (باشگاه مقاومت) ۲-مهدی جلالی (شهرداری ورامین) ۳-مصطفی ناصر (پلیس عراق) - منتادر سلام (البصره عراق)

وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- عرفان ناظمی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۲- بهزاد ایلخانی (پلیس عراق) ۳- سیف‌الله اوریاخیل (آنتی اف افغانستان ) - امیرحسین ساسان (شهرداری ورامین)

وزن ۸۷- کیلوگرم:

۱- احمد محمدی (مقاومت) ۲- مهدی خدابخشی (شهرداری ورامین) ۳- محمدرضا خانی (دانشگاه آزاد اسلامی) – محمدرضا اینانلو (البصره عراق)

وزن ۸۷+ کیلوگرم:

۱-سعید رجبی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۲- سیاوش فخرایی (البصره عراق) ۳- توحیدالله آخوندزاده ( آنتی اف افغانستان) - ویسام دهیر حبیب (پلیس عراق)



برترین های جام هشتم:

کاپ اخلاق: باشگاه البصره (عراق)

بهترین سرپرست: جان محمد امیری (باشگاه میلان فلز - افغانستان)

بهترین مربی: سید نعمت خلیفه (باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی)

بهترین تکواندوکار: سعید رجبی (باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی)

بهترین داور: هاکان باگتاس (آلمان) - اوزلم چاکر (ترکیه) - احمد اخلاقی (ایران)