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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۳۹

تکواندو جام باشگاههای آسیا؛

دانشگاه آزاد قهرمان شد/ مقاومت روی سکوی نایب قهرمانی

دانشگاه آزاد قهرمان شد/ مقاومت روی سکوی نایب قهرمانی

پرونده هشتمین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد در سالن انقلاب کرج بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور  تیم‌های شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه مقاومت از ایران، پاکستان یک و دو، تیم‌ملی و صنایع میلان فنی از افغانستان، پلیس و البصره از عراق، قزاقستان، عمان و هند به مدت دو روز برگزار شد که در هایت دانشگاه آزاد اسلامی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره، یک برنز و ۶۵ امتیاز توانست عنوان قهرمانی جام هشتم را به خود اختصاص داد. 

تکواندوکاران باشگاه مقاومت با ۳ مدال طلا، یک نقره، یک برنز و ۵۰ نایب قهرمان شدند و  شهرداری ورامین نیز با یک طلا، ۳ نقره، ۲ برنز و ۴۲ امتیاز عنوان سومی را کسب کردند. تیم های پلیس و البصره (عراق)، یونایتی (پاکستان)، صنایع میلان فلز (افغانستان)، ای‌ان‌تی‌اف (افغانستان)، گلادیاتور (پاکستان)، آریان (هندوستان)، قزاقستان و عمان به ترتیب در رده چهارم تا دوازدهم قرار گرفتند.

نتایج کامل بخش انفرادی این دوره از مسابقات:

وزن ۵۴- کیلوگرم: 
۱-آرش صلاحی‌نژاد (مقاومت) ۲-آرش تبریزی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۳-امیر ولی‌پور (باشگاه شهرداری ورامین) - محمد سلیمانی (پلیس عراق)

وزن ۵۸- کیلوگرم:
۱- محمدصادق دهقانی (شهرداری ورامین) ۲- آرمین هادی‌پور (دانشگاه آزاد اسلامی)  ۳- هارون خان (گلادیاتور پاکستان) - جواد امیری سرخی (دانشگاه آزاد اسلامی)

وزن ۶۳- کیلوگرم:
۱- سروش احمدی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۲-فرزان عاشورزاده (شهرداری ورامین) ۳-سمیر آخوندزاده (میلان فلز افغانستان) - حسین العیدانی (پلیس عراق)

وزن ۶۸- کیلوگرم:
۱- میرهاشم حسینی (دانشگاه آزاد) ۲- سینا بهرامی (باشگاه مقاومت) ۳- شاهرخ خان (یونایتی پاکستان) - داوود حسین (میلان فلز افغانستان)

وزن ۷۴- کیلوگرم: 
۱-رامین حسین‌قلی‌زاده (باشگاه مقاومت) ۲-مهدی جلالی (شهرداری ورامین) ۳-مصطفی ناصر (پلیس عراق) - منتادر سلام (البصره عراق)

وزن ۸۰- کیلوگرم:
۱- عرفان ناظمی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۲- بهزاد ایلخانی (پلیس عراق) ۳- سیف‌الله اوریاخیل (آنتی اف افغانستان ) - امیرحسین ساسان (شهرداری ورامین)

وزن ۸۷- کیلوگرم: 
۱- احمد محمدی (مقاومت) ۲- مهدی خدابخشی (شهرداری ورامین) ۳- محمدرضا خانی (دانشگاه آزاد اسلامی) – محمدرضا اینانلو (البصره عراق) 

وزن ۸۷+ کیلوگرم:
۱-سعید رجبی (دانشگاه آزاد اسلامی) ۲- سیاوش فخرایی (البصره عراق) ۳- توحیدالله آخوندزاده ( آنتی اف افغانستان) - ویسام دهیر حبیب (پلیس عراق)

برترین های جام هشتم:
کاپ اخلاق: باشگاه البصره (عراق)
بهترین سرپرست: جان محمد امیری (باشگاه میلان فلز - افغانستان)
بهترین مربی: سید نعمت خلیفه (باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی)
بهترین تکواندوکار: سعید رجبی (باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی)
بهترین داور: هاکان باگتاس (آلمان) - اوزلم چاکر (ترکیه) - احمد اخلاقی (ایران)

کد مطلب 4280301

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