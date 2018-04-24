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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۵۶

با غلبه بر روسیه؛

تیم ملی والیبال نشسته قهرمان لیگ جهانی شد

تیم ملی والیبال نشسته قهرمان لیگ جهانی شد

نخستین دوره مسابقه لیگ جهانی والیبال نشسته با پیروزی تیم ملی کشورمان مقابل روسیه و قهرمانی این تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی نخستین دوره مسابقات لیگ جهانی والیبال نشسته عصر امروز سه شنبه در سالن صدرای تبریز میان دو تیم ایران و روسیه برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۸ بر ۲۶) حریف خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافتند.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران در حالی دیدار نهایی لیگ جهانی را با برتری خود به پایان رساندند که در مرحله مقدماتی این رقابت ها نیز به ترتیب تیم های روسیه، اوکراین، بوسنی، آلمان و آمریکا را شکست داده بودند.

با قهرمانی در لیگ جهانی والیبال نشسته کلکسیون افتخارات تیم ملی والیبال نشسته ایران کامل شد. این تیم پیش از این قهرمانی در مسابقات معتبر پارالمپیک، پاراآسیایی و جهانی را نیز را کسب کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از دیدار فینال لیگ جهانی والیبال نشسته، دیدار رده بندی میان دو تیم اوکراین و بوسنی برگزار شد که طی آن تیم بوسنی به برتری دست یافت و جایگاه سوم را از آن خود کرد.

کد مطلب 4280305
زینب حاجی حسینی

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