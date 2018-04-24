همایش دوچرخه سواری خانوادگی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «دوچرخه سواری خانوادگی» عصر سه شنبه به مناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه، هفته زمین پاک و سه شنبه های بدون خودرو به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان، پلیس راهور شهرستان گرگان، هیات دوچرخه سواری شهرستان و استان و کمپین سه شنبه های بدون خودرو در گرگان برگزار شد.

حضور برخی مدیران شهری با دوچرخه و شرکت تعدادی از معلولان جسمی حرکتی در این همایش از نکات قابل توجه این همایش بود.

فائزه عبداللهی، رئیس شورای شهر گرگان در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه مردم از این همایش استقبال خوبی داشتند و با تشکیل کمپین سه شنبه های بدون خودرو زمینه خوبی برای دوچرخه سواری فراهم شده است.

وی افزود: در همه جای دنیا دوچرخه سواران از سوی افراد سواره مورد توجه و حمایت قرار می گیرند و از آنجایی که دوچرخه سواری با بحث سلامتی در ارتباط بوده برگزاری این چنین همایش ها می تواند به کم تحرکی افراد جامعه کمک کند و زمینه ای برای فعالیت بیشتر آن ها شود.

ناصرگرزین یکی از اعضای شورای شهر گرگان هم در این رابطه گفت: همایش دوچرخه سواری خانوادگی اتفاق خوبی است که رخ داده و باید بپذیریم اگر قرار است اتفاقات خوبی در بحث تندرستی وسلامت افراد جامعه رخ دهد باید فرهنگ سازی مناسب آن انجام شود.

وی با بیان اینکه در کنار بحث شعار سه شنبه های بدون خودرو باید فرهنگ استفاده نکردن از خودرو را هم در بین شهروندان به وجود بیاوریم، افزود: در ابتدای شروع کار مردم استقبال خوبی داشتند و شاهد حضور تعدادی از مدیران شهری در این همایش بودیم و این نشان می دهد در حال حرکت به سمتی هستیم که مدیران ما از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل بهره ببرند و این امر برای کارکنان آن زیرمجموعه حکم فرهنگ سازی دارد.

گرزین گفت: این همایش شروع کار فرهنگ سازی بود و استقبال مردم نشان داد ظرفیت این کار در شهر وجود دارد، امیدوارم شاهد برگزاری بیشتر این چنین همایش هایی در سطح شهر باشیم.