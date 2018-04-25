به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مسعودی فرید ظهر چهارشنبه در همایش مددکاری استان زنجان، بر لزوم توجه بیشتر بر مشکلات و معضلات اجتماعی تأکید کرد و گفت: برخی از کارها ممکن است در کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مؤثر نباشد.
وی اظهار کرد: مشکلات و معضلات اجتماعی موضوعی است که باید توجه و تأکید بیشتری به آن شود.
معاون اجتماعی سازمان اجتماعی کشور بابیان اینکه در جامعه مناسبسازی فیزیکی برای جامعه هدف موردتوجه باشد، ابراز کرد: باید مناسبسازی فرهنگی هم بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
مسعودی فرید بابیان اینکه فعالیت در حوزه مددکاری سخت است، افزود: فشار روانی و عاطفی که به مددکاران در حیطههای مختلف درنتیجه ورود به زندگی دیگران میشود، بسیار است و این امر فعالیت در این حرفه را بسیار سخت میکند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: هر انسانی در هر جایگاهی از ارزش برخوردار است و مددکاران در حرفه کاری خودکار بزرگی را انجام میدهند.
مسعودی فرید بابیان اینکه مددکاری درزمینه کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر است، تصریح کرد: میتوان کارکردهای بیشتری برای مددکاری اجتماعی تعریف کرد.
وی تصریح کرد: به مشکلات اجتماعی باید یک نگاه سیستماتیک داشته باشیم و به عواقب آن فکر کنیم و بروز مشکلات اجتماعی چند عامل دارند و حل آن ساده و دسترس نیست.
مسعودی فرید یاد آور شد: باید نگاه جامعی در حل مشکلات اجتماعی داشته باشیم و در این راستا باید نگاه جامع در حل مشکلات اجتماعی داشته باشیم.
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