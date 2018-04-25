مسابقات قرآنی ویژه بانوان نابینا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در آیین تجلیل از برگزیدگان روشندل سومین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم نابینایان جهان اسلام، افزود: سازمان بهزیستی اهداف مهمی را در برگزاری مسابقات قرآن کریم دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شوراهای قرآنی دانشجویان در استان‌ها با همکاری سازمان دارالقرآن کشوربرگزار می شود،گفت: برگزاری محافل انس با قرآن در ایام ماه مبارک رمضان ازجمله اقدامات سازمان بهزیستی محسوب می‌شود.

وی گفت: سازمان بهزیستی در دو سه سال گذشته اقدامات وسیعی را در بخش‌های قرآنی انجام داده است وقصد داریم این فعالیت‌ها را در سال‌های آینده همچنان ادامه دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه بانوان نابینا برگزار می شود .

بندپی با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط در سطح بین‌المللی در حوزه قرآنی در نابینایان در بخش‌های مختلف قرآنی و آشنایی جامعه با توانمندی‌های نابینایان در عرصه‌های قرآنی از جمله اهداف سازمان بهزیستی در این حوزه محسوب می‌شود گفت: این سازمان در بخش توسعه فعالیت‌های قرآنی در رابطه با جامعه هدف از جمله معلولان نابینایان ناشنوایان زنان سرپرست خانوار فرهیختگان سالمند و مراکز شبه خانواده اقدامات موثری را انجام داده است.

به گفته وی، ما اعتقاد داریم قرآن مجید به عنوان یک اثر ماندگار و کتابی که کامل‌ترین و جامع‌ترین کتاب است نقش موثری را در تکامل زندگی انسان دارد و با پیاده کردن آن می‌توانیم به اهداف عالیه دست پیدا کنیم و جامعه‌ای که در آن قرآن پیاده شود جامعه‌ای است که با عوامل خطری کمتری روبرو می‌شود.