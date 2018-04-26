به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح امروز پنج‌شنبه طی سفری به قم که به نظر می‌رسد یک روزه باشد در کنار افتتاح برخی از پروژه‌های مربوط به اداره تعاون این استان، با مراجع عظام تقلید و علمای اسن شهر هم دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

بر اساس اعلام صورت گرفته دیدار با آیات عظام صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، وحید خراسانی، نوری همدانی و جوادی آملی از برنامه‌های صبح امروز وزیر تعاون در قم است.

وی همچنین بعد از ظهر امروز با آیت الله العظمی سبحانی و آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم دیدار خواهد داشت.

ربیعی در ابتدای ورود به قم از گلزار شهدا این شهر هم بازدید داشت و بر مزار شهدای کارگر و مدافع حرم حضور یافت.

وی در این سفر همچنین پروژه استخر سرپوشیده کاگران قم را افتتاح می‌کند و بر اساس اعلام صورت گرفته دیداری هم با کارگران و تشکل‌های کارگری قم خواهد داشت.

دیدار با حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت الله العظمی سیستانی در ایران هم از دیگر برنامه‌های علی ربیعی به قم است و در نهایت وی امشب طی مراسمی از کارگران نمونه استان قم تجلیل می‌کند.