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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت ۲۵ ارز کاهش یافت/ ثبات نرخ دلار

قیمت ۲۵ ارز کاهش یافت/ ثبات نرخ دلار

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ مبادله ای ۶ ارز در روز جاری نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ ۲۵ واحد پولی دیگر کاهش یافته و نرخ ۸ ارز دیگر از جمله دلار ثابت مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز پنجشنبه ششم اردیبهشت بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۵۷ ریال کاهش نسبت به روز چهارشنبه ۵۸ هزار و ۵۷۶ ریال و هر یورو نیز با ۲۲۲ ریال افت در مدت مشابه ۵۱ هزار و ۱۴۴ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۴۲ هزار و ۷۴۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۱۳ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۲۷۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۶۶ ریال، روپیه هند ۶۲۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۸۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۲۵۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۲۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۷۲۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۷۸ ریال، لیر ترکیه ۱۰ هزار و ۲۷۷ ریال، روبل روسیه ۶۷۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۸۲۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۴۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۶۴ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۱۰۳ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۴۲ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۴۰۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶۴۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲هزار و ۸۳۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۱۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۹۶۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۸۳۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۲۳ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4281567

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    نظرات

    • جلالی IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
      0 0
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      نرخ اصلی 5530 تومان هست. 4200 تومان برای عده ای خاص هست
    • بینام IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
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      اصلا داخل بازار هیچ ارزی نیست. هر کسی هم داره با قیمت 5500 تا 5800 میفروشد.
    • زیر خط فقر IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
      0 0
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      روز گذشته (چهارشنبه) به ناچار 200 دلار ناقابل را به قیمت یک میلیون و یکصد و چهارده هزار تومان خریدم یعنی حقوق یک ماه ام شد 200 دلار (هر دلار 5570 تومن)

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