امیدواریم شهردار تهران به مطالبات مردم جامه عمل بپوشاند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم تجدید میثاق رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با آرمان های امام راحل(ره) طی سخنانی ضمن گزارش عملکرد چند ماهه شورای شهر پنجم گفت: شاخصه شورای پنجم، حضور چندبرابری رأی دهندگان است و این یکی از شاخصه های پنجمین دوره شورای شهر است.

وی با بیان این که اصل شوراها در قانون اساسی به همت حضرت آیت اله طالقانی آورده شده است، حدود اختیارات قانونی شوراها را فراتر از اختیارات شوراهای امروزی دانست و گفت: هم اکنون حدود یک سوم وظایف قانونی شوراها به آنها تفویض شده است و امیدواریم در سال های بعد همه این وظایف به مرور تفویض شود، چرا که در کشورهای پیشرفته، شوراها بین مردم و دولت قرار می گیرند و مردم امور مربوط به خدمات خود را از شوراها مطالبه کنند.

هاشمی افزود: دولت باید بتواند، به راحتی به سیاست گذاری کلان و مورد پسند مردم بپردازد و زمانی که مشکلی پیش بیاید، مردم به جای آن که مستقیما دولت را مسئول بدانند و سبب تضعیف دولت شود، شوراها که نمایندگان خودشان هستند، مسئول بدانند.

وی افزود: باید با ایجاد مدیریت یکپارچه شهری ، ناهماهنگی های موجود به اتمام برسد و امیدواریم در سالروز شوراها، دولت محترم مسئولیت های دیده شده در قانون را کم کم در اختیار شوراها قرار دهد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: ریل گذاری مدیریت شهری در دوره محمد علی نجفی انجام شد، اما متاسفانه با مشکلاتی از جمله بیماری شهردار روبرو شدیم و بالاجبار با استعفای وی موافقت کردیم، اما امیدواریم شهرداری انتخاب شود که در آن مسیر حرکت کند و مطالبات مردم را جامه عمل بپوشاند، چرا که اصل اساسی خادمان مردم، ایجاد رضایت مندی در آن ها است، نباید حس عدم کارآیی شوراها در مردم ایجاد شود.

وی با بیان این که باید انسجام شورا در رسیدن به رضایت مردم حفظ شود، گفت: حفظ انسجام شوراها سبب ایجاد موفقیت در رسیدن به رضایت مردمی می شود.

بر اساس این گزارش، بعد از ظهر پنج شنبه، رییس و اعضا شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به مرقد حضرت امام خمینی(ره) رفته و به مقام والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

این اعضا در آستانه روز شوراها با نثار گل و قرائت فاتحه با بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.