محکومیت ۳ خواهر جرمی بزرگ در حق کل ملت بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، دایره بانوان ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای صدور و قطعی شدن محکومیت ۳ سال حبس علیه ۳ خواهر را در قضیه ای سیاسی در بحرین محکوم کرد.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه اتهام های نسبت داده شده به «آمال، فاطمه و ایمان علی» پرونده سازی و سیاست زده است آمده این حکم ها که به زندانی شدن ۳ خواهر از یک خانواده می انجامد جرمی بزرگ در حق کل ملت بحرین است.

این بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری تمامی بانوان زندانی سیاسی در بحرین شده است.

آمال، فاطمه و ایمان علی سه خواهر از ساکنین منطقه الدراز بحرین در پرونده سازی عجیب به اتهام پناه دادن به همسران خود که در قضیه هایی سیاسی تحت تعقیب بوده اند به تحمل سه سال حبس محکوم شده اند و اکنون با زندانی شدن آنها و همسرانشان فرزندان خانواده بدون سرپرست خواهند شد.