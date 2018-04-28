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۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

پنتاگون:

بحث درباره تداوم حضور نظامی آمریکا در لهستان ادامه دارد

بحث درباره تداوم حضور نظامی آمریکا در لهستان ادامه دارد

وزیر دفاع آمریکا در آستانه دیدار با همتای لهستانی خود از تداوم بحث درباره حضور نیروهای نظامی این کشور در لهستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در آستانه دیدار با «ماریوس بالسچاک» همتای لهستانی خود اظهار داشت: ما آمادگی خود را برای تداوم و افزایش حضور نظامی در لهستان اعلام می کنیم. 

وزیر دفاع آمریکا در صفحه نخست پایگاه اینترنتی پنتاگون نوشت: لهستان از اعضای فعال و تاثیرگذار ناتو بوده که اقدامات سازنده ای در راستای مبارزه با تروریسم انجام داده است.

این در حالی است که سیاستمداران لهستان و کشورهای بالکان همواره نسبت به تهدیدهای احتمالی روسیه ابراز نگرانی کرده اند، اما روسیه بارها اعلام کرده که کشورش قصد هیچ گونه تعرض و تجاوزی به کشورهای عضو ناتو ندارد. 

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز به تازگی تاکید کرد که مسکو هیچ برنامه ای برای حمله به اعضای ناتو ندارد. 

کد مطلب 4282918
شقایق لامع زاده

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