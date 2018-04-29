به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «کیم جونگ اون» از بسته شدن قریب الوقوع مراکز آزمایش هسته ای این کشور خبر داد.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی با بیان این مطلب از قول «کیم جونگ اون»، تاکید کرد وی قول داده است که برای بستن این مراکز، اجازه حضور بازرسان بین المللی و خبرنگاران را بدهد.

«یون یونگ-چان» سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی افزود: کیم گفته است مراکز آزمایش هسته ای در ماه می تعطیل خواهد شد و به همین مناسبت از کارشناسان بین المللی و آمریکایی دعوت می شود که شاهد این اقدام باشند.

گفتنی است روز جمعه، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با عبور از مرز حائل با کره جنوبی، با مون جائه این رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

وی نخستین رهبر کره شمالی است که از ۶۵ سال پیش به این سو که جنگ شبه‌جزیره کره پایان یافت؛ از منطقه حائل عبور کرد و پا به خاک کره جنوبی گذاشت.

در این دیدار، ۲ کره با خلع سلاح کامل هسته ای موافقت کردند.