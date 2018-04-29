حمایت از کالاهای ایرانی وتولید ملی ازسوی مسئولان و مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش گرایش مردم به خرید کالاهای داخلی، نقش فرهنگ سازی در رونق تولید، استفاده از ظرفیت رسانه ها و تبلیغات برای حمایت از کالای ایرانی و انجام اقدامات زیربنایی برای تعمیق باورپذیری اعتماد به تولید داخلی از جمله موارد مورد بحث در نخستین نشست از شورای فرهنگ عمومی بناب در سال جاری بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب عصر امروز یک شنبه در ابتدای این جلسه با تأکید بر ضرورت تبیین شاخص های افزایش گرایش مردم به خرید کالاهای داخلی و نقش فرهنگ سازی در رونق تولید گفت: استفاده از تولیدات داخلی باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با اشاره به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری بنام «حمایت از کالای ایرانی» اظهار کرد: معظم له با این نام گذاری به دشمنان تأکید کردند که به رغم وجود تحریم ها در داخل تولید و از محصولات داخلی استفاده می کنیم.

ضرورت تقویت ایمان درونی در جامعه

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان درونی در جامعه تصریح کرد: اگر واقعاً ایمان درونی در جامعه و کشور حاکم می شد کارها به این روال که شاهد هستیم، پیش نمی رفت.

امام جمعه شهرستان بناب در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر استفاده از برکات و فیوضات این ماه تأکید کرد.

این گزارش می افزاید، فرماندار بناب نیز در این نشست با تبریک اعیاد شعبانیه بر نقش تولید کنندگان در تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت: برند سازی و اعتماد سازی دو شاخص اصلی در ارتقای تولید داخلی است که واحدهای تولیدی با برخورداری از آن می توانند در بازار رقابت برای خود جایگاهی دست و پا کنند.

کاهش آمار طلاق طی سال گذشته در بناب

امین رفیعی افزود: کیفیت و قیمت مناسب نیز از دیگر عواملی است که خود به خود موجب جذب مشتری و تقویت تولید داخلی می شود.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با تقدیر و تشکر از اقدامات مسئولان و اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سال گذشته تصریح کرد: اقدامات خوب و بسیار مؤثری در سطح شهرستان در بخش های مختلف صورت گرفت ولی نقصی که داریم نمی توانیم اقدامات صورت گرفته را جمع بندی و در قالب گزارش عملکرد ارائه کنیم.

رفیعی کاهش آمار طلاق در سال گذشته را در این شهرستان از اقدامات مؤثر مسئولان شهرستان اعلام و بر ادامه فعالیت و تلاش مسئولان در این ارتباط تأکید کرد.

شهرستان بناب دارای ۴ هزار و ۷۶۳ واحد دارای پروانه کسب است

بنابراین گزارش، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بناب نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت صنوف در شهرستان گفت: شهرستان بناب دارای ۴ هزار و ۷۶۳ واحد دارای پروانه کسب است و تعداد واحدهایی که زمان پروانه آن ها منقضی شده است ۳۶۱ واحد است.

سیروس زاهدی فر بیان کرد: در این شهرستان تعداد ۷۸۳ واحد نیز با پروانه کسب موقت فعالیت می کنند و ۸۱۵ واحد نیز فاقد پروانه هستند.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی در حوزه مصرف کالاهای ایرانی یادآور شد: این اصل مهم باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و آگاهی سازی در راستای ترویج مصرف کالای تولید داخل باید جزو اولویت کارها قرار گیرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بناب با انتقاد از واردات بی رویه کالاهای غیرضروری به داخل کشور تصریح کرد: اجناسی که گاهاً وارد کشور می شوند به علت مرغوبیت پایین و بی کیفیت بودن آن ها هم فروشنده و هم خریدار از آن ها ناراضی هستند و گاهاً کالاهایی وارد کشور شده که در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.

تشکیل ۱۲ جلسه آموزش خانواده در مدارس

این گزارش حاکی است، رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان بناب نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد گفت: این ستاد هیچ بودجه ای ندارد و صرفاً وظیفه هماهنگ کننده را دارد.

ناصر بزاز بنابی با انتقاد از عدم تخصیص اعتبار لازم برای ترویج نماز افزود: متأسفانه از جمله اموری که در زمان تخصیص اعتبار فراموش می شود، نماز است و این ستاد فاقد بودجه لازم است.

وی با اشاره به اختصاص تشکیل ۱۲ جلسه آموزش خانواده در مدارس یادآور شد: این ستاد بجای ۱۲ جلسه ۷۹ جلسه در سطح شهرستان تشکیل داده که ۴ برابر میانگین استانی جلسات آموزش خانواده در بناب تشکیل شده است.

به گفته رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان بناب، تعداد ۵ هزار و ۷۴۰ نفر تحت پوشش کلاس های آموزش خانواده در بناب قرار گرفته اند.

ناصر بزاز بنابی تأکید کرد: شهرستان بناب با برگزاری ۱۰۹ مورد جلسات آموزش های ازدواج رتبه اول استان آذربایجان شرقی را در این بخش به خود اختصاص داده است.