به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «نیکول پاشینیان» رهبر مخالفان دولت ارمنستان روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که «آرمن سرکیسیان» رئیس جمهور ارمنستان از پیشنهادش برای تصدی مقام نخست وزیری این کشور حمایت کند.

گفتنی است که در پی استعفای «سرژ سرگسیان» نخست وزیر سابق ارمنستان، پارلمان این کشور قرار است روز سه شنبه نخست وزیر جدید را انتخاب کند.

این در حالی است که معترضان ملبس به پرچم ارمنستان با بستن چهارراهها در شهر «ایروان» پایتخت این کشور در حمایت از پاشینیان به خواندن آواز و سردادن شعار پرداختند.

شایان ذکر است که سرگسیان به مدت یک دهه رئیس جمهور ارمنستان بود، اما به دلیل محدودیت دوره ریاست جمهوری از مقام خود کناره گیری کرد. سرگسیان به دنبال تغییرات در ساختار حکومتی که به تضعیف قدرت رئیس جمهور و تقویت قدرت نخست وزیری انجامید، عهده دار مقام نخست وزیری شد.

اما مخالفان می گویند که تغییرات مزبور به سرگسیان امکان می دهد تا برای مدت زمانی نامحدود در قدرت باقی بماند.

از آنجا که حزب حاکم ارمنستان (حزب جمهوریخواه) نامزدی برای انتخابات روز سه شنبه معرفی نکرده است، پاشینیان تنها نامزد پست نخست وزیری بشمار می رود. ذکر این نکته نیز ضروری است که حزب جمهوریخواه ارمنستان اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارند.